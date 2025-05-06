Динамо объявило о подписании колумбийского легионера

Колумбийский вингер Анхель Торрес стал игроком Динамо Киев.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Торрес перешел в Динамо на правах свободного агента. Предыдущим клубом в карьере 25-летнего вингера был австралийский Сентрал Кост Маринерс, цвета которого колумбиец защищал в 2023 – 2024 годах.

С 1 июля 2024 года Торрес находился в статусе свободного агента. В последнее время игрок находился на просмотре в Динамо, что позволило киевлянам оценить его текущее состояние.

Торрес является воспитанником Реал Академики, в 2018 году перебрался в Порту, однако выступал лишь за вторую команду именитого португальского клуба. В 2021 году колумбиец покинул Порту, после чего выступал за португальскую Альверку и мальтийский Бальцан.

Динамо пыталось подписать футболиста еще летом 2024 года, однако тогда против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании. Недавно футболиста оправдали. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 300 тысяч евро.