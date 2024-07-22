Шовковский: Действия Партизана не являются дружественными по отношению к Украине

Главный тренер киевского Динамо осудил поездку сербского Партизана на товарищеский турнир в Москве.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции перед матчем.

"Мы с огромным непониманием восприняли поездку Партизана в Москву на "братский турнир", где они сыграли серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную и захватническую войну. Окупая наши земли, разрушая наши города и села". Убивая наших людей и детей.

Особенно учитывая четкое решение УЕФА — исключить российские клубы из всех международных соревнований, принятое после полномасштабной агрессии России.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем", — рассказал тренер.