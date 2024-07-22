Шовковский: Действия Партизана не являются дружественными по отношению к Украине
Главный тренер киевского Динамо осудил поездку сербского Партизана на товарищеский турнир в Москве.
Об этом тренер рассказал на пресс-конференции перед матчем.
"Мы с огромным непониманием восприняли поездку Партизана в Москву на "братский турнир", где они сыграли серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную и захватническую войну. Окупая наши земли, разрушая наши города и села". Убивая наших людей и детей.
Особенно учитывая четкое решение УЕФА — исключить российские клубы из всех международных соревнований, принятое после полномасштабной агрессии России.
Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем", — рассказал тренер.
Динамо, из-за таких действий сербского клуба, вынуждено отказаться от всех официальных мероприятий в преддверии поединка.
Однако, учитывая все обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мер. Наша позиция базируется исключительно на действиях футбольного клуба Партизан, поехавшего на турнир в страну, которая убивает граждан Украины. Мы считаем, что эти действия не являются дружественными по отношению к нашему клубу и нашей стране", — сказал Шовковский.
Напомним, матч с Партизаном состоится 23 июля. Начало встречи на "Арене Люблин" - в 21:00 по киевскому времени.