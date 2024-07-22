Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Шовковский: Действия Партизана не являются дружественными по отношению к Украине

Олександр Булава — 22 июля, 19:38
Шовковский: Действия Партизана не являются дружественными по отношению к Украине

Главный тренер киевского Динамо осудил поездку сербского Партизана на товарищеский турнир в Москве.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции перед матчем.

"Мы с огромным непониманием восприняли поездку Партизана в Москву на "братский турнир", где они сыграли серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную и захватническую войну. Окупая наши земли, разрушая наши города и села". Убивая наших людей и детей.
 Особенно учитывая четкое решение УЕФАисключить российские клубы из всех международных соревнований, принятое после полномасштабной агрессии России.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем", — рассказал тренер.

Динамо, из-за таких действий сербского клуба, вынуждено отказаться от всех официальных мероприятий в преддверии поединка.

Однако, учитывая все обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мер. Наша позиция базируется исключительно на действиях футбольного клуба Партизан, поехавшего на турнир в страну, которая убивает граждан Украины. Мы считаем, что эти действия не являются дружественными по отношению к нашему клубу и нашей стране", — сказал Шовковский.

Напомним, матч с Партизаном состоится 23 июля. Начало встречи на "Арене Люблин" - в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Київ Ліга чемпіонів Партизан

Динамо Київ

Буяльский: Мы подготовимся на все 120%
Результаты жеребьевки ЛЕ: Кривбасс получил соперника, Динамо узнало потенциального оппонента
Еще один игрок Динамо травмировался накануне матча с Партизаном
Динамо узнало следующего соперника в ЛЧ в случае прохода Партизана
Жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Последние новости