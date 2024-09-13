Динамо отдало Диалло в аренду

Сенегальский вингер Самба Диалло на правах ориенды перешел из Динамо в Хапоэль Иерусалим.

Об этом израильский клуб объявил в своем Instagram.

Самба подписал первый профессиональный контракт с Динамо в 2021 году. После удачного выступления на групповом этапе юношеской Лиги чемпионов ему прочили большое будущее и даже сравнивали с именитым земляком Садио Мане, но полностью реализовать свой потенциал в киевском клубе Самбе пока что не удалось.

"Я очень рад быть здесь, и очень впечатлен теплым приемом, который усиливает ощущение, что это место для меня. Я верю, что смогу быстро адаптироваться в этом молодом коллективе, тренер верит в меня, и я сделаю все возможное, чтобы он и вы были счастливы", - прокомментировал свой переход Диалло.