Динамо без проблем победило Черноморец в 14 туре УПЛ

В субботу, 23 ноября, Динамо победило Черноморец в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 3:1.

Киевляне открыли счет на 16-й минуте усилиями Ваната, который забил свой 7-й гол и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки: Алексеем Гуцуляком, Георгием Судаковым, Артемом Бондаренко и Александром Назаренко, у которых также по 7 мячей в УПЛ.

Во втором тайме хозяева поля забили еще дважды: на 69 отличился Буяльский, а за 2 минуты до завершения основного времени забил Рубчинский. Одесситы смогли размочить счет только в добавленное время, когда после стандарта забил Скиба, который вышел на замену.

Чемпионат Украины – УПЛ

14 тур, 23 ноября

Динамо – Черноморец 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 16 Ванат, 2:0 – 69 Буяльский, 3:0 – 88 Рубчинский, 3:1 – 90+3 Скиба

Динамо: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Биловар, Бражко, Караваев (Волошин 77), Кабаев (Михайленко 84), Буяльский (Саленко 90), Шапаренко (Рубчинский 84), Ванат (Герреро 77)

Черноморец: Рудько, Лацабидзе, Мозес (Скиба 76), Удод, Билошевский (Габелок 64), Кисиль, Шпорн, Сигеев (Шевцов 76), Кайо Гомес (Пшеничнюк 88), Петряк Хобленко

Предупреждения: 70 – Джарджу, 90+1 – Вивчаренко

После победы киевляне закрепили лидерство в турнирной таблице с 35 очками. Черноморец остался 13-м (12 очков). В следующем туре Динамо 1 декабря сыграет против Колоса, а одесситы в этот же день встретятся с Александрией.