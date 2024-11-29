Беспросветный туман еврокубковых перспектив "Динамо"

"... Наша песня хороша и нова, – начинаем ее снова..."

Об игре "Динамо" в Лиге Европы откровенно не хочется писать, потому что трудно найти цензурные слова, чтобы как-то охарактеризовать все то "бог знает, что", что происходит в матчах киевского клуба в еврокубках…

Сначала игры киевляне держатся неплохо, создают моменты, "успешно" их не реализуют, а затем традиционно пропускают и проигрывают, так и не забивая. Все по одному и тому же сценарию… Сегодня, правда, забили. Один, и на последней минуте. Может быть, это знак?

Свободное падение

Мозг отказывается воспринимать, что "Динамо", которое десятилетиями являлось главным соискателем баллов для украинского еврокубкового рейтинга, теперь выглядит жалким мальчиком для избиения. И бьют его уже кто угодно, при всем уважении к "Ференцварошам" и "Викториям".

И это отнюдь не первый сезон провала в Европе, это третий подряд. В прошлом году динамовцы вылетели в раунде плей-офф наименее престижной Лиги конференций. В 2022-м, как и в этом сезоне, играли в групповом раунде Лиги Европы – тоже проиграли 5 матчей, но не подряд: в пятом сыграли вничью (3:3 с греческим АЕКом). До широкомасштабной войны, в 21-м, играли еще в групповом турнире Лиги чемпионов – с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой" (одна нулевая ничья на "Олимпийском" и один гол Гармаша в проигранном дома матче "Баварии"). Тогда соперники были на две головы сильнее, чем сейчас. Последний умеренный успех для "Динамо" был в сезоне 2019-2020, когда дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где дважды по 0:2 проиграли "Вильярреалу"!

Если тогда и эти поражения воспринимались сквозь призму бывших баталий славного клуба с грандами мирового футбола, причем баталий на равных, то что уж говорить теперь? Дно пробито много раз.

Из года в год мы констатируем все новые и новые болезненные поражения "Динамо" от клубов, рейтинг которых все ниже и ниже. Еще 4 года назад побеждали "Ференцварош" дома – 1:0, на выезде – 2:2. Теперь – 0:4.

Это так венгры поднялись, или украинская команда так съехала вниз?

Нехватка квалифицированных исполнителей

Даже принимая во внимание военные реалии и тяжелые переезды – это не оправдание хилой и бесцветной игры. Фактически в нынешнем "Динамо" тяжело найти игроков еврокубкового уровня, игроков того класса, который всегда отличал клуб на фоне всех остальных. В каждом матче игроки киевского клуба дерутся, как раз дерутся, а не играют. К бойцовским качествам вопросов, нет, есть скорее замечания, когда эта экстремальная настройка приводит к брутальной игре и изъятию, от которых играть становится еще больше.

Возможно, Михавко действительно талантливый защитник, но пока этого не видно, потому что он не готов к уровню даже такого турнира, как нынешняя Лига Европы, где класс оппонентов контрастирует с уровнем команд в Лиге чемпионов. Он теряется в игре "один в один", много ошибается и не успевает за темпом. Правда Михавко – самый молодой, ему всего 19 лет. Нельзя сказать, что отличались надежностью и другие центрбеки – Биловар с Поповым.

Вопрос "Кем их заменить?" так и виснет в воздухе без ответа.

Свое нужно забивать

В "Виктории", как и у предыдущих соперников киевлян, сегодня было достаточно голевых моментов: чехов, равно как и украинцев, подводила реализация. Однако лидер их атак – Выдра, в отличие от лидера динамовцев Шапаренко, избивавшего из пределов штрафной, свой шанс реализовал. Десятка "бело-синих", к сожалению, разочаровывает фактически в каждом матче ЛЕ. На него, как на лидера возложена роль предводителя, того, кто в ответственный момент сделает решающий пас или нанесет решающий удар, но… пока тянуть команду за собой в Николая не выходит.

Хотя в первом тайме команды играли на встречных курсах и динамовцы совсем не выглядели хуже чехов, скорее даже наоборот. И это лишь доказывало, что ничем клуб из Пльзеня не лучше Киева. Ничем. Так же как и сборная Чехия не была сильнее сборной Украины – аналогия напросилась сама по себе. Все просто – свои моменты нужно реализовывать. Или хотя бы один из них… А так – снова суета в завершающей стадии атаки, снова спешка, снова перетаскивание времени на принятие решения, и, как следствие, момент рассеивается как туман.

Давно молчит и основной форвард Динамо Владислав Ванат. Нападающий продолжил серию безголевых игр: в штрафной Власть сейчас сложно завладеть мячом или просто пробить в касание. Мешает большой процент брака во владении (14 потерь мяча, только 2 выигранных дуэли из 5 на земле и 3 из 8 в воздухе): почти каждая попытка скоростного прохода в матче с "Викторией" завершалась потерей мяча.

Если не везет, то уже везде и во всем

Красноречивый эпизод на 90 минуте: "могильник" украинского футбола чех Шульц в штрафной "Динамо" с мячом – на него бросаются (в прямом смысле) Шапаренко и Биловар. Шульц убирает мяч под себя, на паузе избавляется от оппонентов и рассчитано бьет в угол ворот Бущана, снимая все вопросы относительно победителя матча. Такой себе обычный, 23-летний чешский Шульц, о котором никто до этой осени за пределами Чехии не слышал. Снова хватаемся за голову – уже в который раз нас просто опустили в дураки.

В противоположность тем, кому игра сегодня не удавалась, хочется отметить Бражка и Буяльского, которые работали много и относительно эффективно (вот умножить это на командные усилия и, смотри, результат был бы иной).

А еще Бущана, который, особенно в первом тайме, не раз спасал партнеров, но вратари, как известно, не всесильны.

На фоне игровых неудач, динамовцам продолжает фатально не везти, как в эпизоде, когда после навеса Караваева забил Вивчаренко, но снова, как раньше уже бывало, имел минимальный офсайд.

Изменения, изменения, изменения…

Однако неправильно объяснять невезением то, что происходит из матча в матч. Это не просто "нефарт" и дело не только в переездах, хотя они откладывают значительный отпечаток на подготовку и форму команды. Очевидно, проблема более глобальна и требует перестройки игры, подхода и, конечно, усиления. Квалифицированных игроков "Динамо" не хватает, хотя, опять же, как посмотреть на счета и соперников в Лиге Европы, киевляне – и в этом составе, и при всех обстоятельствах – не должны быть на последнем месте и в такой беспросветной ситуации.

Скажем, в этом туре "Лацио" сыграл в нулевую ничью дома с "Лудогорцем", ранее, так же 0:0, сыграл с "Викторией", которой "Динамо" проиграло.

Именно "Динамо", вы не забыли, проиграло "лациале" – 0:3. У болгар эти две ничьи – единственные достижения в этой Лиге, так что от украинской команды они лишь на три позиции выше в турнирной таблице. Поэтому в этой Лиге Европы шансы имеют все: контраст с "толстосумами" здесь отнюдь не определяющий. Современная ЛЕ – лига для "бедных" и победить здесь может каждый, у кого отлажена игра.