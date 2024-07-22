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Динамо узнало следующего соперника в ЛЧ в случае прохода Партизана

Владислав Уткін — 22 июля, 13:17
Динамо узнало следующего соперника в ЛЧ в случае прохода Партизана

Сегодня, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо". Подопечные Александра Шовковского сыграют против шотландского Рейнджерса в случае прохода Партизана во втором отборочном раунде. Первый матч состоится 6 или 7 августа, ответный матч — 13 августа.

Пары третьего раунда квалификации ЛЧ

  • Динамо/Партизан — Рейнджерс
  • Славия - Юнион
  • Лилль — Лугано/Фенербахче
  • Зальцбург - Твенте

Отметим, что проигравшая в паре Динамо — Партизан команда продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии начнется в 14.00 по киевскому времени.

Первый матч между Динамо и Партизаном состоится уже в этот вторник, 23 июля, в Люблине. Ответный матч команды проведут 31 июля в Белграде.

Динамо Київ Партизан Рейнджерс Ліга чемпіонів-2024/25

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