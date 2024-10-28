Динамо – Шахтер: новая красная и страсти "классического"

Матчи Динамо и Шахтера всегда отличали большая страсть и экспрессия. Присутствовала они и в игре, которая прошла в воскресенье, 27 октября. Первом "украинском классическом" в новом сезоне, который завершился со счетом 1:1.

Игра едва успела начаться, шла 10-я секунда, как произошло столкновение Георгия Судакова и Владимира Бражко. В игре наступила пауза, а герои эпизода долго лежали на траве, корчась от боли. Подумалось, что сборной Украины такие страсти в матче команд-грандов отечественного футбола точно не нужны. Нет, в этот раз обошлось, но тот факт, что серьезное столкновение произошло уже на старте поединка, лишний раз напомнило насколько принципиальные соперники сошлись на поле.

Впрочем, далее игра полностью захватила умы игроков, а команды думали исключительно о созидании. Уже на 3-й минуте первый опасный момент создал Шахтер, когда пробил Эгиналду. Динамо ответило забросом в штрафную от Михавко и надежной игрой Ризныка. А далее...

ФК Динамо Київ

Перед игрой сложилось стойкое мнение, что Динамо сегодня обязательно прервет свою безвыигрышную серию, которая длится уже три с половиной года, с 17 апреля 2021-го. Но... Первый тайм совершенно не показал способности киевлян не то что выиграть, а даже на равных играть с "горняками".

Гости стадиона "Динамо" им. Лобановского полностью контролировали игру, создали массу моментов и Динамо могло спасти только то, что на перерыв команды уходили при равном счете. У болельщиков киевлян была надежда на то, что после перерыва игра поменяется. А вместо этого, на 48-й минуте, горняки затолкали мяч в ворота после углового, удара Эгиналду головой и добивания Бондаря.

ФК Шахтар Донецьк

И только после этого хозяева поля "проснулись". Ванат наносил удар по воротам, но его заблокировали, Волошин умудрился не забить буквально с метра, а Дубинчак пробил с дальней дистанции, чуть ли не с центра поля, но мяч прошел в считанным сантиметрах от штанги.

Игра вскрылась, а вместе с ней появилась и привычная для матчей Динамо и Шахтера экспрессия. Не сдержался в центре поля Крыськив, который явно не успевал к мячу в рядовом эпизоде, который не представлял никакой опасности для ворот "горняков" – красная карточка и удаление.

ФК Шахтар Донецьк

Прошло несколько минут у вблизи штрафной соперника грубо сфолил Андриевский – предупреждение. В общем, все как обычно в матчах двух грандов. Пошла открытая, обоюдоострая игра, но вместе с тем, обе команды не упускали возможности побольнее "уколоть" друг друга. И не только в переносном смысле.

Отдельно стоит отметить качество игры. Команды словно сбросили оковы после всех своих неудач в еврокубках, при этом, не просто "рвали и метали", а комбинировали, старались играть красиво и изящно. И эта игра действительно смотрелась. Словно мы вернулись в довоенное время "того" Шахтера и "того" Динамо, на 10-12 лет назад.

ФК Шахтар Донецьк

Да не всегда получалось у Динамо, да, Конопля не забил с убойной дистанции, пробив с линии штрафной (его удар заблокировал Биловар). Но, при всем этом, команды старались, показывая довольно качественный футбол. Оставшись в меньшинстве горняки, конечно, больше думали об обороне, но и не упускали своих шансов на контратаки, чему свидетельством момент Конопли.

Киевляне сравняли счет на 87-й минуте, что было абсолютно логично. В концовке матча Шахтер только отбивался, но удар Караваева ни защитники, ни голкипер Ризнык отбить уже не смогли. А вот одержать свою первую с апреля 2021-го года победу киевляне так и не сумели. Хоть и продолжали атаковать, подгоняемые своим тренером. Александр Шовковский буквально требовал жестами от подопечных идти и добивать соперника, который играл в меньшинстве.

ФК Динамо Київ

1:1 – счет, который по-большому счету не устроил ни одну из сторон. Динамо утратило единоличное лидерство в турнирной таблице, у команды теперь 26 очков, как и у Александрии. В свою очередь, у Шахтера 20 баллов, команда не сократила отставание от киевлян, оставшись на 4-м месте в таблице. Но, после очной игры двух грандов стало ясно, что еще ничего не ясно. И впереди нас ждет увлекательная гонка длиной в 20 туров. Шахтер еще ничего не проиграл, а Динамо – не выиграло.

Ответственный редактор – Станислав Лысак