Динамо аннулировало билеты на матч с Шахтером, приобретенные с аккаунтов перекупщиков

Динамо аннулировало билеты на матч с Шахтером, приобретенные с аккаунтов с подозрительными транзакциями.

Об этом сообщает официальный сайт клуба:

"Мы видим все попытки перекупщиков обойти систему и не оставим этого без последствий. Благодаря анализу нашего билетного оператора, все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы.

Билеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или окольными путями, недействительны – и не дают право на посещение матча.

Пожалуйста, покупайте билеты только на официальных ресурсах! Только так мы вместе остановим спекуляции с билетами. Мы как организаторы оставляем за собой право проверять документы, удостоверяющие личность, на входе, чтобы избежать нарушений".

Матч 11-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится на стадионе Динамо им. В. Лобановского 27 октября. Начало встречи – в 18.00.