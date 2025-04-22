В Киеве состоится футбольный турнир памяти погибшего активиста и военного Петриченко

В Киеве состоится футбольный турнир памяти погибшего общественного активиста и солдата 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко.

Об этом сообщила сестра воина Марина в своем Instagram.

Ежегодное мероприятие состоится 26 апреля в столице Украины по адресу ул. Василия Иваниса, 4. Благотворительный взнос направляется на дроны для "бандейки академиков и микроскопов" в составе роты БпАК батальона "Хищники Высот", 59 ОШБР Сил Беспилотных Систем.⠀

Зрительский взнос составит 250 гривен, а взнос участников – 1000 гривен.

Программа мероприятия:

09:30 – 12:00 Утренняя часть – матчи детских команд

Награждение юных футболистов

12:30 Мемориальное торжественное открытие

13:00 – 19:00 Дневная часть – матчи взрослых команд

Награждение победителей

Павел Петриченко родился в Киеве и был участником Евромайдана, а затем работал в БФ Сергея Притулы. С 2022 года служил в ВСУ в аэроразведке. Погиб 15 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в Авдеевке.

Напомним, в начале марта состоялся благотворительный аукцион с участием звезд украинского спорта, на котором собирали средства в поддержку 12-й бригады специального назначения "Азов".