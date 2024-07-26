Денис Бойко расставил все точки над "i", отвечая на вопрос о своем будущем

Бывший вратарь Динамо Денис Бойко ищет себе новую команду.

Об этом он рассказал в эфире УПЛ ТВ.

"Сейчас я имею статус свободного агента, но хочу сразу сказать, что на данный момент я не завершил свою профессиональную карьеру. Я в поисках нового клуба, нового места трудоустройства. Поэтому сейчас присматриваюсь, общаюсь, обдумываю какие-то предложения и варианты, а дальше будет видно, дальше увидим", - сказал Бойко.

Напомним, что предыдущий сезон Денис провел в Полесье. 36-летний голкипер отыграл 23 матча, в семи из которых ему удалось покинуть ворота "сухими". В конце сезона Бойко потерял место в стартовом составе.