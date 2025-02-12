Самый большой гонорар в карьере: известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом

В ближайшую субботу в театре "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) проведет свою первую защиту чемпионского титула против непобежденного американца Кейшона Дэвиса (11-0, 7 KO).

По информации "Чемпиона", за этот бой Беринчик получит самый большой гонорар в своей 10-летней профессиональной боксерской карьере.

За выход в ринг против Дэвиса украинец заработает около 400 тысяч долларов. До этого рекордный гонорар Денис получил за свой предыдущий поединок с Эмануэлем Наваррете, который состоялся в Сан-Диего (США) 18 мая 2024 года. Именно в этом историческом бою Беринчик стал чемпионом мира и, по версии Champion.com.ua, заработал гонорар в размере 300 тысяч долларов.

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В Украине чемпионский бой Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса можно будет посмотреть в прямой трансляции на медиасервисе MEGOGO. Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события. Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть бои с переводом на жестовый язык от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

Максим Розенко, Чемпион