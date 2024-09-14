Довбик готов играть: Де Росси — о матче с Дженоа Малиновского

Главный тренер Ромы Даниэле де Росси сообщил, что украинский форвард Артем Довбик восстановился от травмы, полученной в матче с Ювентусом, и сыграет против Дженоа в 4 туре чемпионата Италии.

Цитирует тренера TUTTOmercatoWEB.

"Довбик готов играть, он будет играть. Он очень важный игрок для нас. Он один из наших нападающих, и мы уделили ему большое внимание. С Ювентусом (0:0) мы провели хороший матч, но между словами о том, что мы сыграли хороший матч, результатом и тем, чтобы быть счастливыми, есть разница", — сказал Де Росси.

Поединок с Дженоа Руслана Малиновского состоится 15 сентября. Начало – в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, Довбик перешел из Жироны в Рому в начале августа. В первых трех матчах ему не удалось отличиться ни одним результативным действием.

"Волки" после 3 туров занимают 16-е место в турнирной таблице Серии А, в активе клуба 2 очка - 1 поражение и 2 ничьих.