CAS существенно сократил дисквалификацию Погба – Daily Mail

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию 31-летнего полузащитника Ювентуса Поля Погба с 4 лет до 18 месяцев.

Об этом сообщает Daily Mail.

В окончательном решении CAS было подтверждено, что футболист принял запрещенные вещества неумышленно. Он сможет вернуться к соревнованиям уже в марте 2025 года. Также был упразднен штраф в 5 тысяч евро.

Француз с 1 1 сентября 2023 года был отстранен от футбола из-за проваленного теста на допинг. А в феврале национальный антидопинговый трибунал Италии дисквалифицировал игрока на 4 года.

У игрока действует контракт с туринским Ювентусом. По данным Transfermarkt, он заключен до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что "старая синьора" размышляет о расторжении соглашения с Погба.