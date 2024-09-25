Ненавистный президент и выставленный экс-тренером Шахтера любитель России: что нужно знать о римском Лацио

Спортивное общество Лацио было основано 9 января 1900 года Луиджи Биджарелли, его братом Джакомо и семью энтузиастами. Тогда, правда, это было Società Podistica Lazio, то есть – общество бега. Собственно, сам Биджарелли был спортсменом и занимался именно бегом. Был президентом беговой федерации, однако так и не стал президентом Лацио, поскольку не хотел, чтобы кто-нибудь из основателей был начальником для других.

Биджарелли – коренной римлянин. Место основания Лацио – Площадь Свободы в Риме. А еще Лацио был основан первым среди римских клубов. Хотя и как раз футбол добавился к бегу, гребле, плаванию и ходьбе годом позже после основания, в 1901-м. В 1927-м клуб мог прекратить существование, когда фашистский режим хотел объединить все столичные команды в одну субстанцию для "противостояния северу", однако Лацио был единственным, кто пошел против замысла высшего руководства государства.

Фото з соціальних мереж

Бело-голубые цвета клуба взяты в честь Греции – родины Олимпийских игр. Мультиспортивность Лацио едва ли не наилучшим образом олицетворяет Иво Битетти, текст об уникальной истории которого читайте по ссылке. Человек арестовал самого Бенито Муссолини.

За свою историю Лацио дважды выигрывал чемпионат Италии – в 1974-м и 2000-м, и это были две совершенно разные команды. Сначала – легендарная "банда Маэстрелли", а если быть точнее, то разделены на группировку кланы с оружием под руководством тренера-партизана (да, представьте себе, господа-носители стереотипов, самый легендарный алленатор в истории "орлов" был антифашистом), а впоследствии – команда звезд, купленных на небывалые для клуба деньги Сержио Краньотти со Свеном-Йораном Эрикссоном в должности тренера.

Также "орлы" периодически в судебном порядке хотят стать обладателем титула 1915-го года, то есть, добиться того, чтобы он был разделен между Лацио и Дженоа. Этот чемпионат не доиграли из-за вступления Италии в Первую мировую войну, но это тема отдельной статьи. В настоящее время скудетто в этом году принадлежит генуэзцам.

Во времена золотых сливок "бьянкочелести" выиграли и свои единственные еврокубки – Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА в 1999 году. А еще у клуба 7 Кубков и 5 Суперкубков Италии – по одному из этих трофеев команда выиграла в 2019-м, и сегодня это последние титулы Лацио. Полученные они были при руководстве Симоне Индзаги.

Клаудіо Лотіто Фото з соціальних мереж

Нынешний владелец клуба Клаудио Лотито руководит Лацио с 20 июля 2004 года. Фактически он спас римлян от банкротства. Но последующие годы, а уже десятилетия его правления сделали Лотито самой ненавистной персоной среди многих фанатов Лацио. Постоянные конфликты и оскорбления болельщиков, куча неадекватных решений по управлению клубом, крайне непонятные спортивные директора (по сравнению с нынешним в лице Анжело Фабиани уже даже Игли Таре кажется топом), а летом масла в огонь подлила еще и ситуация с уходом Игоря Тудора и приходом Марко Барони.

Придя вместо Сарри, которого фанаты очень любили, хорватский специалист издал ударное завершение сезона и вывел "орлов" в еврокубки. Впрочем, ему не понравилось, что клуб не договорился о продлении контракта с Дайчи Камадой. Вдобавок Игорь просил избавиться от кучи игроков – и ветеранов Иммобиле и Альберто, которые и так ушли, и людей по типу Кастельяноса и Ровеллы. Не сошлись – пришел тренер, большинство карьеры работавший с командами низших эшелонов.

Марко Бароні Фото з соціальних мереж

Никаких вопросов к Барони из-за его недолгого опыта игры в Роме в 80-х у тифози Лацио нет. Описанный выше Томмазо Маэстрелли когда-то был капитаном "волков", также упомянутый Свен-Йоран Эриксон – ее тренером. Более того, Барони играл за "джаллоросси" именно под руководством культового для Лацио шведа, который до того еще и подумать не мог, что когда-нибудь окажется по другую сторону Рима.

Недовольство из-за назначения Марко было из-за, как кажется многим, его низкого уровня. В Риме ждали кого-то вроде Де Дзерби или Аллегри, а здесь – человек, спасший Верону от вылета. И максимально комфортный вариант для Лотито, потому что для Барони это шанс всей карьеры, а то и жизни. Требовать большого количества крутых трансферов он не будет.

Вместо огромного количества сенаторов в Рим приехал универсальный игрок атаки Тиджани Нослин, знакомый тренеру по Вероне. Человек, который только три с лишним года работал курьером в Амстердаме и благодаря своему трудолюбию достиг Вечного города. А еще правый вингер Лум Чауна из давно близкой к Лацио Салернитаны, которая раньше была клубом Лотито. Тоже из Салерно прибыл Булай Диа – центрфорвард, который давно хотел пойти на повышение, и в прошлом сезоне прорывался в АПЛ бойкотами. Гаэтано Кастровилли – человек, переживший тяжелые операции на колене, из-за чего потерял время в минувшие два сезона. До этого он был важной фигурой для центра поля Фиорентины – здесь не поспоришь.

Фисайо Деле-Баширу прибыл после неплохого сезона в Хатайспоре, занявший 9 из 20 позиций в турецкой Суперлиге. Школа у нигерийца шикарная – он воспитанник Манчестер Сити. И начал сезон 23-летний центральный атакующий хавбек хорошо, однако после поражения от Удинезе присел на скамейку. Впрочем, учитывая, что Кастровилли на Лигу Европы не заявлен, увидеть 7-ку "орлов" в матче с Динамо вполне вероятно.

Фото з соціальних мереж

Нуну Тавареш наконец-то решил многолетнюю проблему команды с левыми защитниками, когда на том месте играли правоногие Хюсай и Марушич. Португалец действительно зажигает в атаке (2 ассиста с Миланом – это был сказочный дебют), однако он совершенно ненадежен в обороне, что доказал глупым образом привезенный пенальти во Флоренции в эпизоде с экс-"горняком" Додо. С того одиннадцатиметрового Фиорентина забила победный. В принципе, по поводу классной игры в атаке и ненадежности сзади можем вспомнить и Ладзари на противоположной стороне. Что же касается уровня Марушича, то он имеет очень невысокий потолок.

Помимо лучшего бомбардира в истории клуба Чиро Иммобиле, Луиса Альберто и Фелипе Андерсона, чьи отходы напрашивались из-за смены поколений, из Лацио летом ушел Данило Катальди. Римлянин и питомец клуба пошел к "фиалкам" прямо под само завершение трансферного окна и впоследствии заявил, что отходить не хотел, и по сути был выставлен. Изюминка истории в другом – "орлы" надеялись успеть приобрести в центр поля у Наполи Майкла Фолоруншо, который тоже является римлянином и человеком из системы Лацио и имеет татуировку на ноге с датой основания клуба, однако это Лотито и Де Лаурентис. Представить их переговоры – легко и сложно одновременно.

Лацио остался с 5-ю игроками на 3 позиции в центре поля. На ЛЕ это количество сокращается до 4-х исполнителей (Ровелла, очень качественный ныне Гендузи, Весино, Деле-Баширу), ведь о незаявке Гаэтано мы сказали выше. Из-за такого ограниченного количества людей на позиции Барони перешел на игру в два нападающих, используя связку Диа и Кастельяноса. Впрочем, аргентинец травмирован, поэтому в проигранном Фиорентине матче пару сенегальцу составил Нослин. То, что Диа иногда рисуют атакующим полузащитником – чисто формальность.

Фото з соціальних мереж

Также в последние дни трансферного окна Лацио отдал центрбека Казале в Болонью (так что вместо Динамо он уже сыграл с Шахтером), взяв вместо него из Марселя Самюэля Жиго. Уже после начала полномасштабного вторжения он оставался в московском Спартаке, впоследствии, будучи футболистом Марселя, снялся в фильме для россиянского Ютуба, а еще и критикует европейцев за нелюбовь к России. Вероятнее всего, выставленный Роберто Де Дзерби за дверь "провансальцев" француз из-за травмы с Динамо не сыграет.

Интересный факт: в составе Лацио есть сразу два футболиста, которые болеют за клуб с детства, однако являются воспитанниками Ромы. Речь о центральном защитнике Алессио Романьоли и левом защитнике Луке Пеллегрини. Причина сложная, но в то же время и очень простая – Академия Лацио слишком плохая. История Алессио очень показательна, потому что он, забив за Милан в ворота "орлов" победный пенальти в кубковой послематчевой серии, поднял руки и извинился перед Курва Норд.

Не исключено, что место в воротах займет Христос Мандас. Грек очень уверенно подменял в прошлом сезоне любимца аквафрешей в Инстаграмме Проведеля, а сейчас Барони, похоже, Иваном разочарован из-за уже не одной ошибки в новом сезоне. Сначала были планы сделать грека основным на Кубок, а сейчас говорят о Кубке+Лиге Европы. Но пока реальностью это не подтверждено.

Фото з соціальних мереж

Капитан команды – игрок сборной Италии и левый вингер Маттиа Дзакканьи. "Десятка" и безоговорочный авторитет, который уже несколько лет приобретает его своей игрой. Так что и повязка от Чиро, и номер от Альберто достались ночному ужасу сборной Хорватии не зря.

Коллектив интересен и очень своеобразен. Понять все замыслы Барони пока затруднительно, ведь летом изменилось в клубе куча всего. Лишь Лотито продолжает замыливать глаза планом реконструкции "Стадио Фламинио", а фанаты продолжают его проклинать за все накопленные за два десятка лет пробелы.

Глеб СКРИПЧЕНКО, для Чемпиона