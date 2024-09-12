Х-фактор игровых, спортивных и финансовых достижений. Что даст трансфер Герреро Динамо

Киевское Динамо завершило трансферную кампанию теплого времени года на мажорной ноте. Последним новичком команды Александра Шовковского стал нападающий Эдуардо Герреро.

Чемпион считает, что приобретение панамского форварда имеет огромное значение для перспектив столичного клуба. Объясняем, почему.

Лучшее окно с лета 2013-го

Герреро — пятый новичок Динамо с начала межсезонья и старта нового розыгрыша, и второй футболист, за которого "бело-синие", вероятно, заплатили 2,5 миллиона евро. По неофициальной информации, новички первой команды обошлись Динамо в 6,3 миллиона евро. Впрочем, в случае киевлян значение имеет не столько общая сумма затрат, которая, с учетом максимально "экономных" предыдущих сезонов действительно, в хорошем смысле, впечатляет. Значительно важнее другое, а именно качественный подход. Попытки менеджмента "бело-синих" усилить все проблемные позиции действительно достойны внимания. Кроме того, Динамо также наконец "прислушалось" к совету изрядно "пошерстить" внутренний рынок. И здесь, не считая футболистов Шахтера, действительно сумело получить едва ли не лучших из имеющихся лучших и наиболее перспективных из перспективных.

ФК Динамо Київ

По размаху и глубине комплектации предыдущая попытка поработать на рынке эффектно и эффективно датирована летом 2013-го. Нет, сравнивать те времена с нынешними с точки зрения финансовой составляющей не стоит — 46 миллионов это рекорд Динамо, который превзойти не удастся еще долго, но, так же, как и теперь, тогда "бело-синие" попытались усилить каждую линию, а каждая покупка воспринималась как нужное и верное решение.

Конкуренция — двигатель прогресса

До появления Герреро позиция центрального нападающего оставалась у Динамо единственной, где альтернативы одному, основному футболисту, не было. В случае невозможности задействовать Владислава Ваната Шовковский был вынужден придумывать велосипед, ставя на острие атаки Андрея Ярмоленко, Назара Волошина или вообще кого придется. Приход панамца вопрос бывшего кадрового дефицита решает.

ФК Динамо Київ

Если Владислав Супряга среди форвардов команды был фигурой скорее номинальной, Герреро создать реальное соперничество Владиславу Ванату, а также помочь прогрессировать Матвею Пономаренко в состоянии. От такого положения дел в линии атаки киевлян выиграют все — от младшего 18-летнего "тарана" до самого 24-летнего новичка клуба, который оказывается в действительно конкурентной среде.

Усиление наступательного потенциала не только в центре атаки

В понимании многих Герреро — чуть ли не безальтернативный с точки зрения игровых навыков и умений, а также позиции футболиста на поле, центрфорвард. Однако на практике футболист сборной Панамы не раз закрывал и другие позиции ближе к воротам соперника.

ФК Динамо Київ

Герреро также может быть одинаково полезен на обоих флангах атаки. Конечно, назвать его классическим вингером или фланговым атакующим полузащитником никак нельзя. Эдуардо является тем футболистом, который на том или ином крыле обеспечит разве что не нулевой эффект в вопросе работы на оборону и отбор мяча, но широту атаки и растяжение защиты соперника при необходимости достижения таких целей обеспечить способен.

Приход панамца приближает новую выгодную для Суркисов сделку на "выход"

Дебютный мяч Ваната в футболке сборной Украины — со всех сторон замечательное событие не только с точки зрения спортивного достояния главной команды страны. Гол в ворота Чехии еще и существенно повышает трансферную стоимость и без того едва ли не лучшего центрфорварда УПЛ на рынке.

ФК Динамо Київ

Братья Суркисы явно делают ставку на продажу лучших футболистов команды как основного источника клубного и собственного дохода. В списке находящихся в "очереди" на усиленное внимание зарубежных работодателей, способных удовлетворить аппетиты братьев, до сих пор был, в первую очередь, Николай Шапаренко. Теперь же, учитывая достаточную уже не только количественную, но и качественную составляющую среди нападающих, точно ближе к трансферу стал Владислав Ванат.

Тяжелый характер новичка провоцирует появление проблем с микроклиматом в коллективе

В теме Герреро как потенциально сильного игрока, который может стать важной фигурой в обновленном "Динамо", есть и ложка дегтя. Панамец, несомненно, умеет играть в футбол. Но и так же несомненно не является тем парнем, с которым легко в тренировочном процессе и в других ситуациях будней команды.

ФК Динамо Київ

О сложностях характера форварда было известно еще со времен его пребывания в Израиле. Собственно, карьера в Маккаби во многом не сложилась именно из-за "особого" поведения Герреро, который отказывался идти на компромиссы с партнерами и работниками клуба. В Заре лучше не стало, хотя, справедливости ради, стоит сказать, что и переход тех или иных "красных линий" за Герреро не замечен. Возможно, учитывая получение нового вызова, такой амбициозный парень, как Эдуардо, с головой погрузится в желание доказать свою профпригодность на более высоком уровне, и всю энергию направит именно в такое, всем нужное в Динамо русло. Во всяком случае, ставка на панамца в лагере киевлян делается именно с учетом такого сценария развития событий.