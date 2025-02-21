Черноморец одолел Колос в 18 туре УПЛ

Победой одесского Черноморца над ковалевским Колосом началась вторая часть чемпионата Украины по футболу.

Поединок завершился со счетом 2:1.

Первый гол в игре был забит уже на 92 секунде, когда Николай Ковталюк воспользовался ошибкой защитников "моряков" Магомеда Кратова и отметился дебютным мячом за ковалевцев.

Одесситы смогли восстановить равновесие на 10-й минуте. Артем Габелок мощно пробил по воротам со штрафного, голкипер отбил, однако первым на добивании был Евгений Скиба.

В конце второй половины игры Черноморец смог выйти вперед. 21-летний нападающий Кирилл Попов реализовал выход один на один.

Чемпионат Украины – УПЛ

18 тур, 21 февраля

Колос – Черноморец 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 2 Ковталюк, 1:1 – 10 Скиба, 1:2 – 87 Попов

Колос: Пахолюк, Владой (Поправка, 69), Козик, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ррапай (Ориховский, 85), Великан (Денисенко, 85), Ковталюк (Боливар, 69), Третьяков (Алефиренко, 69).

Черноморец: Рудько, Кисель, Скиба, Кратов, Райан, Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Ермаков (Робакидзе, 70), Мустафаев (Кайо Гомес, 88), Безбородько (Шевцов, 88), Янаков (Попов, 70)

Обзор матча

Колос остался на 11 строчке турнирной таблицы, имея 18 очков после 18 сыгранных матчей. Черноморец же обошел Оболонь и поднялся на 14 место (зона переходных матчей). У клуба 15 баллов.

Накануне состоялась жеребьевка плейоф Лиги чемпионов и Лиги Европы, где украинские футболисты узнали своих соперников.