Мудрик помог Челси разгромить Панатинаикос в Лиге конференций

Лондонский Челси одержал разгромную победу над греческим Панатинаикосом в рамках 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу "синих". Одним из героев встречи стал украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик, который за 90 минут на поле забил гол и отдал две голевые передачи.

Отметим, что для игрока сборной Украины этот гол стал первым за "Челси" в нынешнем сезоне. В общей сложности за 9 матчей Мудрик забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Лига конференций УЕФА

2 раунд, 24 октября

Панатинаикос – Челси 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 - 22 Феликс, 0:2 - 49 Мудрик, 0:3 - 55 Феликс, 0:4 - 59 Кунку (пен), 1:4 - 69 Пельистры

Подопечные Энцо Марески одержали две победы в двух матчах и возглавляют турнирную таблицу ЛК из-за лучшей разницы забитых и пропущенных.

Следующую игру Челси проведет против армянского Ноаха 7 ноября. Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мудрик может перейти в испанский Бетис из-за нехватки игровой практики.