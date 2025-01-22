Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Трансферный рекорд для женского футбола: Челси заплатит 1,1 млн долларов за футболистку Сан-Диего

Руслан Травкін — 22 января 2025, 15:55
Челсі заплатить 1,1 млн доларів млн доларів за футболістку Наомі Гірму
Наомі Гірма
Instagram

Лондонский Челси установит мировой трансферный рекорд в женском футболе, заплатив Сан-Диего 1,1 млн долларов за защитницу сборной США Наоми Гирму.

Об этом пишет BBC.

Сама Наоми согласовала условия личного контракта. Клубы также практически завершили переговоры. Вскоре о трансфере должно быть объявлено пресс-службой лондонской команды.

Ранее рекордным трансфером в женском футболе был переход замбийки Рейчер Кунданджи в американский Бэй из футбольного клуба Мадрид. В феврале 2024 года за нее было заплачено 860 тысяч долларов.

Гирма была приоритетной целью для Челси в это трансферное окно, поскольку лондонцы потеряли центрального защитника Кадейшу Бьюкенен из-за травмы передней крестообразной связки.

Летом 2024 года 24-летняя Гирма была ключевым игроком сборной США на Играх в Париже, где "звездно-полосатые" завоевали золото.

Напомним, недавно на Чемпионе было интервью с вратарем сборной Украины по пляжному футболу Анастасией Терех.

жіночий футбол Рекорд Футбольні трансфери

жіночий футбол

Звезда Челси попала в громкий скандал из-за расистских высказываний в адрес полицейского
Шестикратная лучшая футболистка мира продлила контракт с американским клубом
Бывшая звезда женского футбола очаровала фанатов фото в откровенном костюме
Соблазнительная звезда женского футбола снова поздравила фанатов с Рождеством пикантным фото
Определился хозяин женского чемпионата мира 2027

Последние новости