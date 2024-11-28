Динамо – Виктория: набрать первые очки и возродить борьбу за плей-офф

В четверг, 28 ноября, в Гамбурге состоится матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором киевское Динамо выступит в роли номинального хозяина поля в игре против чешской Виктории Пльзень.

На газоне Фолькспаркштадиона сойдутся команды, занимающие в турнирной таблице 16-е (Виктория) и последнее 36-е место (Динамо). В гости к украинскому коллективу, проигравшему все матчи приедет команда, которая еще ни разу не проигрывала в нынешнем турнире.

Турнирные расклады

Ситуация для Динамо в нынешнем розыгрыше Лиги Европы складывается критическая. Команда еще не набрала ни одного очка, проиграв все четыре матча с общей разницей забитых и пропущенных голов 0:10 (ни одного забитого мяча). И перспектива попасть в топ-24 и плей-офф соревнований становится все более туманной. А о шансах попасть в восьмерку лучших и сразу в 1/8 финала можно забыть уже сейчас.

Для того чтобы все-таки вернуть себе шансы на плей-офф еврокубка команде Александра Шовковского нужно одержать, минимум, две победы в оставшихся матчах, а в остальных двух – не проиграть. 8 очков практически гарантируют любой команде выход в плей-офф. Возможно, продолжить борьбу получится и с меньшим количеством баллов. Но уже сейчас понятно, проигрывать нельзя ни в коем случае. Ситуация и так катастрофическая, а с каждым следующим поражением она будет становиться хуже и хуже.

В то же время, Виктория не является грандом даже по меркам Лиги Европы, второго по значимости еврокубка. Но не проиграла в нынешнем турнире еще ни одного матча – победа и три ничьи, 6 очков и уверенное место в плей-офф. И сбить чехов с пути будет очень непростой задачей для подопечных Шовковского. Но, жизненно необходимой.

Крепкий орешек – и в чемпионате Чехии, и в еврокубках

6-кратный чемпион Чехии и 2-кратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, в последний раз выигрывал чемпионат страны в сезоне-2021/22, а в минувшем чемпионате-2023/24 занял 3-е место в итоговой турнирной таблице. Команда из Пльзени в последние годы входит в число ведущих в стране, наряду с пражскими Спартой и Славией.

Достаточно сказать, что в первый раз команда стала чемпионом Чехии в сезоне 2010/11. Это же было и первое попадание команды в призовую тройку чемпионата страны. Начиная с этого сезона вплоть до сезона 2019/20 команда 10 раз подряд не выпадала из призовой тройки становясь чемпионом или призером первенства страны. А после 5-го места в сезоне 2020/21, выиграла золото чемпионата-2021/22 и бронзу двух последних сезонов.

В нынешнем розыгрыше 2024/25 Виктория идет на 2-м месте в турнирной таблице, отставая от Славии на 8 баллов по итогам первого круга чемпионата (команды провели по 15 матчей из 30-ти). Вместе с тем, в последних 5 матчах в Первой чешской футбольной лиге Виктория обыграла Баник (3:1), пражскую Спарту (1:0), Богемианс 1905 (2:0), Градец-Кралове (1:0), а также проиграла в гостях Словацко (0:1). Сейчас у команды серия из трех побед подряд, в том числе, и на международной арене, которая длится с 7 ноября.

Чешская команда довольно крепка и на международной арене, что показали результаты прошлогодней Лиги конференций. До 1/4 финала Виктория не встречалась с грандами или середняками, представляющими топ-5 европейских лиг. И довольно уверенно шла по турнирному пути. На групповом этапе команда выиграла все шесть матчей, по два раза обыграв Балкани, Астану и Динамо (Загреб), а в 1/8 финала дважды сыграла вничью со швейцарским Серветтом, не забив ни одного гола, но выиграв в серии пенальти – 3:1. И только в четвертьфинале команда уступила по сумме двух матчей итальянской Фиорентине (0:0, 0:2), выбыв из розыгрыша турнира, но, при этом, изрядно пошумев на евроарене.

В нынешнем сезоне команда также обходится без поражений, но большинство матчей завершает вничью. Виктория свела вничью матчи с немецким Айнтрахтом (3:3), болгарским Лудогорцем (0:0), греческим ПАОКом (2:2), а также, в предыдущем туре, победила испанский Реал Сосьедад (2:1).

Лучшим бомбардиром команды является легионер из Ганы Принс Квабена Аду, на счету которого в этом сезоне уже 8 голов. Также защитникам киевского Динамо стоит обратить особое внимание на Даниэля Вашулина (7 голов) и Павела Шульца (6).

Нынешний тренер команды Мирослав Коубек также пережил свою единственную минуту славы именно в Виктории, когда по итогам сезона 2014/15 стал с командой чемпионом, а затем и обладателем Суперкубка Чехии. При том, что 73-летний специалист с 1983 года тренировал больше десятка чешских клубов, немецкий Амберг и китайский Тяньцзинь Тэда.

Нынешнее, уже третье по счету возвращение Коубека в Викторию состоялось летом 2023 года. И 3-е место, завоеванное командой по итогам сезона 2023/24, а в особенности, удачное выступление в еврокубках, убедило руководство команды продолжить сотрудничество со специалистом и в новом сезоне 2024/25.

Лидерство в УПЛ и беспомощность в еврокубках

В свою очередь, Динамо является единоличным лидером турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, продолжая держать Шахтер на расстоянии 6 очков. У столичной команды серия из 4 побед подряд в национальном чемпионате, а до этого была ничья в принципиальном противостоянии с Шахтером – 1:1. Это была одна из двух ничьих команды Шовковского в нынешнем чемпионате при 11 победах и отсутствии поражений. У киевлян 35 очков и уверенное лидерство.

Но, абсолютно противоположное впечатление складывается о команде, если посмотреть на ее выступления в Лиге Европы – четыре поражения, разница мячей 0:10 и последнее 36-е место в турнирной таблице. Украинская команда проиграла итальянскому Лацио (0:3) немецкому Хоффенхайму (0:2), итальянской Роме (0:1) и венгерскому Ференцварошу (0:4). И если в первых трех матчах Динамо противостояло командам из топ-5 ведущих европейских чемпионатов, то самое крупное и обидное поражение было от скромного венгерского клуба. И это уже, как говорится, "ни в какие ворота не лезет".

Порой создается впечатление, что динамовцы специально "сливают" нынешнюю Лигу Европы ради того, чтобы настроиться на чемпионскую гонку в УПЛ. Киевляне в этом сезоне с самого старта получили реальный шанс побороться с Шахтером, который медленно входил в игровой тонус на старте. Столичные футболисты заработали преимущество в 6 очков, сохранили его в тяжелейшем очном матче в Киеве, и сейчас, кажется, все силы бросают именно на внутренние баталии – борьбу за чемпионство. Но ведь для чего-то они же выступают в еврокубках. Тем более в ситуации, когда в стране идет полномасштабная война, а команда представляет Украину на евроарене. И столь неубедительное, мягко говоря, выступление команды в еврокубках, выглядит весьма удивительно.

Игра с Викторией, как и предыдущий матч с Ференцварошем, станет для киевской команды критически важной. И с точки зрения турнирного положения в конкретном турнире, и с точки зрения международного престижа в целом. Не может вице-чемпион Украины так безвольно выступать в еврокубке, раздаривая очки направо и налево, при такой ситуации в стране.

Букмекеры верят в Динамо

Между тем, аналитики букмекерских контор верят в успех киевского Динамо в предстоящем матче, пусть и с минимальным преимуществом. Так, в отечественных конторах ставки на победу Динамо принимаются из расчета 2,53 к 1, в то время как на победу Виктории – 2,86, а на ничью – 3,40.

В свою очередь, ведущие мировые конторы свои коэффициенты распределили так – 2.48 на победу Динамо, 2.88 на успех Виктории и 3.34 – на ничью.

Где смотреть

Прямой эфир матча в Украине, как и еврокубков в целом, доступен в видеосервисе MEGOGO. Игру Динамо – Виктория покажет канал "MEGOGO Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный", "Спорт" и MEGOPACK XL. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. Что касается студии, то в гости к ведущим Александру Кучеренко и Владимиру Кобелькову придут бывшие футболисты сборной Украины – Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Игра Динамо – Виктория состоится в четверг, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по киевскому времени.