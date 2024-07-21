Экс-игрок Динамо завершил карьеру в своей национальной сборной

Защитник АЭК Домагой Вида завершил выступления в сборной Хорватии.

Об этом сообщил Хорватский футбольный союз.

Вида впервые сыграл за национальную команду 23 мая 2010 года, когда заменил Дарио Срну на 75-й минуте товарищеского матча против Уэльса. В общей сложности на его счету 105 поединков в составе сборной Хорватии.

В 2018 году Домагой помог "Ватрени" впервые в истории выйти в финал чемпионата мира. Отметим, что в четвертьфинале того мундиаля хорваты выбили россиян, а после поединка Вида, забивший и с игры, и в серии пенальти, вместе с Огненом Вукоевичем записал видео, в котором они посвятили победу Украине. Оба игрока вместе выступали за киевское Динамо.

В 2022 году сборная Хорватии снова стала призером чемпионата мира, на этот раз получив бронзовую медаль. Впрочем, к тому времени Вида уже не был игроком основы.

Отметим, что в Динамо хорват провел 4 сезона. Вида помог киевлянам прекратить длительную гегемонию Шахтера в чемпионате Украины. С «бело-синими» центрбек по два раза выиграл УПЛ и Кубок Украины и еще однажды Суперкубок.