Бывший наставник Шахтера возглавил титулованный болгарский клуб
Ігор Йовичевич
Лудогорець
Хорватский специалист Игорь Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец.
Об этом информирует клубная пресс-служба.
Детали контракта не указаны. Сообщается, что в штаб 50-летнего Йовичевича войдут украинцы Андрій Ханас и Юрий Беньо.
Вместе с ними помогать хорвату будут испанцы Хавьер Лобо и Антонио Адан. Они были ассистентами Йовичевича в Днепре-1 и Шахтере.
"Для меня честь быть тренером Лудогорца. Я надеюсь достичь своих высоких целей с этой замечательной командой, имеющей огромный потенциал", – сказал специалист.
Йовичевич был уволен из Шахтера летом 2023 года. После этого он тренировал саудовский Аль-Раед.
Лудогорец был основан в 2001 году. С начала 10-х годов команда стала настоящим грандом местного футбола. С 2011 года клуб выиграл чемпионат Болгарии 13 раз подряд.