Экс-игрок Динамо и Днепра пытался выйти из окружения, его судьба пока неизвестна

Роман Максимюк осенью 2022 года добровольно ушел защищать Родину

Бывший полузащитник киевского Динамо, Днепра и сборной Украины Роман Максимюк в последний раз был в сети 30 января 2025 года. В этот день 50-летний наводчик Сичеславской воздушно-штурмовой бригады позвонил своей жене Вере и предупредил, что выступает на позиции на Покровском направлении и с ним длительное время может не быть связи. До этого они общались почти каждый день, поэтому эта пауза была очень тяжелой для Веры.

Жена Максимюка контактировала с отделом подразделения Романа, который отвечал за связи с семьями военных. Еще в понедельник Вера получила заверения, что муж продолжает выполнять свой воинский долг, подразделение ведет тяжелые бои и с ним нет связи.

Но чуть позже, похоже, что Роман был зачислен в категорию защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вчера к Вере пришло извещение из военкомата прибыть в ТЦК и написать заявление о пропаже человека. Параллельно их дочь Даша, которой через месяц исполнится 18 лет, сдала анализы ДНК.

По информации Чемпиона, подразделение Максимюка сейчас предпринимает попытки выйти из окружения.

Уроженец села Бытков на Ивано-Франковщине Роман Максимюк в 1998-99 годах играл за питерский Зенит, с которым в 1999 году выиграл Кубок России. Далее Роман выступал за киевское Динамо, Днепр, Волынь и Черноморец, сыграл 5 матчей за сборную Украины. После окончания игровой карьеры жил в Луцке.

"Полномасштабное вторжение кардинально изменило мое сознание, - признавался Роман Максимюк автору этих строк в сентябре 2024 г. - Не хочу иметь ничего общего с россиянами. Не хочу, чтобы мои дети и внуки имели с ними что-то общее. Месседж, что россияне - угроза нашему существованию, мы должны передавать из поколения в поколение".

Максим Розенко, Чемпион