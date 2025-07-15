Могут арестовать и экстрадировать: экс-форвард Динамо пропустит матч Лиги Европы в Казахстане

Нападающий варшавской Легии Илья Шкурин отказался лететь вместе с командой в Казахстан на ответный матч квалификации Лиги Европы против Актобе.

Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, 25-летний белорус аргументировал это страхом возможного ареста, поскольку он неоднократно критиковал Александра Лукашенко, который продолжает удерживать власть в Беларуси.

Начиная с 2020 года, Шкурин отказывается играть за свою национальную сборную. Он вернется к международным матчам только после того, как "режим Лукашенко покинет Беларусь".

Бывший форвард киевского Динамо опасается, что белорусские власти могут повлиять на службы безопасности в Казахстане и нанести ему вред, например, отказав во въезде в страну или задержав его в аэропорту или отеле.

Илья Шкурин выступал за Динамо Киев с лета 2021 года, перейдя на правах аренды из московского ЦСКА. В феврале 2022 года аренда была прервана сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В составе "бело-синих" Шкурин провел 11 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.

Ответный матч первого раунда отбора Лиги Европы-2025/26 между Актобе и Легией состоится в четверг, 17 июля. Первая встреча команд завершилась минимальной победой поляков (1:0).

Напомним, что в этот же день свой ответный матч против Ильвеса проведет донецкий Шахтер. В первом поединке команда Арды Турана разгромила своего оппонента со счетом 6:0.