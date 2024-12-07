Бывший нападающий Динамо и Шахтера объявил о завершении карьеры
Жуніор Мораес
Getty images
Один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины Жуниор Мораэс объявил о завершении карьеры.
Об этом натурализованный украинский объявил в своих соцсетях.
"Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры пришло время для нового вызова", - написал Мораэс.
За время своих выступлений форвард сыграл 379 матчей, в которых забил 178 мячей и отдал 51 результативную передачу.
В Украине Мораэс известен своими выступлениями за донецкий Металлург (37 забитых мячей), Шахтер (62 гола) и Динамо Киев (34 гола).
Футболист занимает шестое место в рейтинге лучших голеадоров УПЛ, имея в своем активе 97 мячей.
Последним клубом Мораэса был Коринтианс, который он оставил в мае 2024 года и с тех пор оставался свободным агентом.