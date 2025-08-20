БТР у трапа самолета, досмотр вещей с собаками и бенефис Яремчука: каким был первый выезд киевского Динамо в Израиль

Сейчас мало кто вспомнит, что первый матч в Израиле киевское Динамо провело против... сборной Израиля в январе 1989 года. Причем команду Валерия Лобановского организаторы попросили сыграть в красной форме, с которой тогда ассоциировалась тоталитарная страна СССР. Организация этой поездки состоялась в режиме строгой секретности, в результате чего, большинство советских медиа узнали о ней лишь постфактум.

Игра дипломатии

СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем в последний день Шестидневной войны 1967 года. Только в 1988 году страны обменялись консульскими группами. В рамках потепления отношений израильские спасатели даже помогали преодолеть последствия страшного землетрясения в Армении.

"Еще на сборах в немецком Руйте импресарио предложил нам организовать выставочную игру со сборной Израиля, – вспоминал в 2013 году в разговоре с автором этих строк "израильскую историю" Игорь Черкасов, который с 1987-го по 1991-й годы ездил с киевским Динамо в зарубежные командировки в качестве заместителя руководителя делегации. – Команде предложили хорошие условия – перелет, размещение за счет принимающей стороны. Лобановский согласился – игра в южной стране органично вписывалась в программу подготовки к новому сезону. Вот только на тот момент у СССР не было дипломатических отношений с Израилем – все международные контакты велись через консульскую группу, которая находилась при финском посольстве. Когда мы позвонили в Киев и рассказали о своих планах, нам неофициально порекомендовали не делать глупостей и возвращаться домой. Мол, за такое самоуправство многим рискуем. Мне уже начала рисовалась картина, как по возвращению домой коллеги в аэропорту встречают меня и я еду на служебной машине в другую сторону, чем вся делегация. Пришлось поделиться своими сомнениями с Валерием Васильевичем".

Лобановский в ответ предложил организовать телеграмму из международного отдела ЦК КПСС, которая разрешала Динамо выезд, причем с пожеланиями победы. И, учитывая потепление отношений между странами, это сработало. К организации поездки Динамо присоединился редактор спортивного отдела газеты Хадашот Пинхва Захави, который в футбольном мире сейчас известен как влиятельный агент Пини Захави.

"Впечатления были неоднозначные, – вспоминает Черкасов, – У трапа самолета мы увидели 2 БТР. После мирной Европы – это было удивительное зрелище. И наш багаж проверяли очень тщательно, с собаками. На стадионе имени Бен-Гуриона был аншлаг – пришло 25 тысяч зрителей. Казалось, целые трибуны занимали эмигранты из СССР, которые во время матча скандировали: "Динамо – чемпион!".

Бенефис Яремчука

Среди зрителей был и тогдашний президент Израиля Хаим Герцог. Встреча началась с минуты молчания, которой почтили жертв землетрясения в Армении. Динамо выставило свой боевой состав. Хозяева имели возможность забить гол первыми, но Андрей Баль вынес мяч из пустых ворот. А дальше сборная Израиля получила гол "в раздевалку" – на 44 минуте фирменный удар издали удался Геннадию Литовченко.

Зліва на право: Ігор Беланов, Павло Яковенко, Олег Кузнецов і Василь Рац

Второй тайм стал бенефисом Яремчука, которому удалось с паузой в три минуты сделать дубль. Первый гол полузащитник забил на 59-й, а второй на 61-й минуте. А до этого в противостоянии с Олегом Протасовым автогол ударом головой оформил Жане.

В итоге израильские газеты пестрели политическими заголовками "Гласность разбивает оборону сборной Израиля", "Политика открытости, воплощенная в голах". Отдельно был отмечен в одном из заголовков автор дубля: "Яремчук – всемогущий футболист".

"Игру в Тель-Авиве мы рассматривали как одну из ступеней в подготовке команды к новому сезону, – отметил тренер Динамо Валерий Лобановский... – Замечу, что команда Израиля собрала всех сильнейших футболистов. Не касаясь деталей игры, которой я в целом доволен, хотел бы отметить радушие и доброжелательность зрителей. Думаю, мы сделали полезное дело в отношении спортивной дипломатии".

Не в последнюю очередь благодаря этому удачному для киевлян матчу, в дальнейшем в сразу шесть футболистов Динамо, которые выходили на поле стадиона Рамат-Ган, подписали контракты с израильскими клубами.

Уже в 1990 году Виктор Чанов начал защищать ворота Маккаби из Хайфы, а в 1994 году футболку этой же команды надел Олег Кузнецов. Андрей Баль в 1991 году подписал контракт с Маккаби (Тель-Авив). Владимир Горилый в 1992 году – с Хапоэлем (Хайфа). Герой игры Иван Яремчук в 1994 году оказался в Хапоэле из Ришон-ле-Циона. А Александр Жидков, который в этом матче вышел вместо Виктора Чанова, отыграл 5 сезонов (1993-1998) за Хапоэль Цафририм (Холон).

Третий тайм, танец живота и кровавая Мэри

В рамках поездки организаторы подготовили интересную культурную программу, которая удивила киевлян. Кроме посещения Стены плача в Иерусалиме, в рамках третьего тайма команду повезли в ресторан, который больше напоминал в современном понимании ночной клуб.

"Ужин после матча состоялся в ресторане "Березка", – вспоминал Черкасов. – В качестве зрелища был обещан "танец живота". В разгар ужина появилась танцовщица, которая немного отличалась своим видом от наших представлений о таком... Она посвятила нам более двух часов. Подходила к столикам, зазывала игроков и тренеров присоединиться к ней. С одного из столов поднялись двое игроков. Один вырвался на середину танцплощадки и помогал танцовщице, умело повторяя ее движения. За ним последовал и второй футболист.

Валерий Васильевич попросил своего ассистента Владимира Веремеева узнать, в чем дело. Выяснилось, что из-за шеф-повара и персонала в заказанный томатный сок футболистам добавляли немного водки".

Видеообзор матча Израиль – Динамо Киев

Сборная Израиля – Динамо Киев 0:4 (0:1)

Голы: Литовченко, 44 (0:1). Жане, 50 – в свои ворота (0:2). Яремчук, 59 (0:3). Яремчук, 62 (0:4).

Динамо: Чанов (Жидков), Яремчук, Баль, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко (Стельмах), Литовченко, Яковенко (Горилый), Беланов (Корниец), Протасов.

Судья: Бен-Ицхак.

24 января 1989 года. Тель-Авив. Стадион "Рамат-Ган", 25 000 зрителей.

Максим Розенко, Чемпион