Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Брюгге определился с будущим Яремчука

Олександр Булава — 30 мая, 22:32
Брюгге определился с будущим Яремчука

Бельгийский Брюгге не рассчитывает на нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

Об этом сообщает Voetbal Nieuw.

Яремчук попал в список игроков, от которых Брюгге хочет избавиться. Чемпионы Бельгии уже провели переговоры с Трабзонспором, заинтересованным в подписании нападающего.

Ранее сообщалось, что бельгийцы хотят получить при Яремчуке около 4 млн евро.

Роман перешел в Брюгге из Бенфики за 17 миллионов евро в 2022 году. Сезон-2023/24 форвард провел на правах аренды за Валенсию, за которую в 29 матчах забил 4 гола.

Transfermarkt оценивает Яремчука в 4 млн евро.

Брюгге Валенсія Трабзонспор Футбольні трансфери Роман Яремчук

Роман Яремчук

Валенсия без Яремчука сыграла вничью с Сельтой, гола Левандовского не хватило для трофея Пичичи
Турецкий клуб приблизился к подписанию Яремчука
Жирона с голом Довбыка обыграла Валенсию Яремчука: обзор матча Ла Лиги: обзор матча Ла Лиги
Жирона с голом Довбыка победила Валенсию Яремчука: результаты 37 тура Ла Лиги
Цыганков и Довбик оказались в старте, Яремчук - в запасе: Стали известны составы Жироны и Валенсии на матч Ла Лиги

Последние новости