Брюгге определился с будущим Яремчука
Бельгийский Брюгге не рассчитывает на нападающего сборной Украины Романа Яремчука.
Об этом сообщает Voetbal Nieuw.
Яремчук попал в список игроков, от которых Брюгге хочет избавиться. Чемпионы Бельгии уже провели переговоры с Трабзонспором, заинтересованным в подписании нападающего.
Ранее сообщалось, что бельгийцы хотят получить при Яремчуке около 4 млн евро.
Роман перешел в Брюгге из Бенфики за 17 миллионов евро в 2022 году. Сезон-2023/24 форвард провел на правах аренды за Валенсию, за которую в 29 матчах забил 4 гола.
Transfermarkt оценивает Яремчука в 4 млн евро.