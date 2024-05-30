Брюгге определился с будущим Яремчука

Бельгийский Брюгге не рассчитывает на нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

Об этом сообщает Voetbal Nieuw.

Яремчук попал в список игроков, от которых Брюгге хочет избавиться. Чемпионы Бельгии уже провели переговоры с Трабзонспором, заинтересованным в подписании нападающего.

Ранее сообщалось, что бельгийцы хотят получить при Яремчуке около 4 млн евро.

Роман перешел в Брюгге из Бенфики за 17 миллионов евро в 2022 году. Сезон-2023/24 форвард провел на правах аренды за Валенсию, за которую в 29 матчах забил 4 гола.

Transfermarkt оценивает Яремчука в 4 млн евро.