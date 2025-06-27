Успех Бразилии на клубном чемпионате мира — результат реформ. Их лига переживает бум, но проблем по-прежнему много

Все четыре бразильских представителя Ботафого, Палмейрас, Флуминенсе и Фламенго вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, что стало хорошей рекламой для страны.

Еще недавно клубы из Южной Америки не считались достойной оппозицией Европе, но времена меняются.

Чемпион рассказывает, как Бразилия движется к созданию своей лиги, которая не уступала бы лучшим чемпионатам Старого Света.

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На самом деле этот тренд стал заметным еще несколько лет назад.

Если до пандемии бразильские клубы все вместе не тратили более 163 млн евро за одно трансферное окно, то дальше они стабильно пробивали планку в 200 млн.

Прошлой зимой Бразилейрао с 263 млн был вторым крупнейшим покупателем мирового футбола после английской Премьер-лиги (503).

Если же брать два последних трансферных окна, то бразильцы с 367 млн идут 7-ми после пяти топовых европейских лиг и модного нефтедолларового проекта Саудовской Аравии.

И не говорите, что вы не впечатлены.

Fluminense ✅

Flamengo ✅

Palmeiras ✅

Botafogo ✅



All four Brazilian teams made it to the last 16 of the Club World Cup 🇧🇷 pic.twitter.com/g5uNbixKFY — B/R Football (@brfootball) June 25, 2025

Прошло четверть века с тех пор, как экономическая мощь европейских лиг уничтожила конкуренцию между континентами. Это началось еще с дела Босмана, а уже Винисиус, Родриго, Эндрик – это поколение, которое уехало в Старый мир, как только им исполнилось 18.

Попытка Бразилии вернуться в давно проигранную гонку может стать интересной историей футбола XXI века.

У Бразилейрао хорошие стартовые позиции. В стране аж 220 млн населения, футбол здесь обожают и в среднем на матчи собирают 27 000 человек – это 5-я лучшая посещаемость в мире после АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

То же самое и с интернетом – аж 13 бразильских клубов входят в ТОП-100 в мире по количеству подписчиков в соцсетях.

Кто в Бразилии не болеет – тот сам играет в футбол. В течение 2024 года из 22 779 трансферов в мировом футболе 2350 пришлось на бразильских футболистов. Их в два раза больше, чем англичан, французов или аргентинцев.

Единственное, чего до недавнего времени не хватало Бразилейрао, – это умения на футболе зарабатывать.

Только сейчас они впервые пробуют это делать.

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Desconsiderei os países que algum brasileiro jogou contra, pois o resultado seria óbvio.



Os países foram, na ordem das imagens, Itália, Países Baixos, EUA e Argentina.



🔵 Botafogo

🔴 Flamengo

🟡 Fluminense

🟢 Palmeiras pic.twitter.com/OylT3zKbId — Brasileirão Análise (@futbranalise) June 25, 2025

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Изменение структуры собственности клубов – это, пожалуй, самая главная реформа, которая запустила все остальное.

До 2021 года все бразильские клубы, кроме Ред Булл Брагантино, были зарегистрированы как некоммерческие гражданские ассоциации – то есть юридически принадлежали болельщикам, которые выбирали директорат, а тот на бумаге работал бесплатно.

С одной стороны, это освобождало клубы от налогов, но с другой – если невозможно легально вывести прибыль, то зачем такой клуб инвестору?

Вот поэтому-то их и не было.

Местные элиты все устраивало – они де-факто владели клубами через послушных "болельщиков" и делили деньги от продаж игроков, ничего взамен не вкладывая.

Все изменил аудит Ernst&Young в 2020 году, который зафиксировал у 23 крупнейших клубов Бразилии аж 1,7 млрд евро долгов. Это открытие имело огромный резонанс в стране; никто больше не ссылался на традиции, все требовали перемен.

А где есть спрос – там будет и предложение.

Уже в 2021 году парламент Бразилии принял закон, превращавший клубы в акционерные общества с двумя типами акций. Первые, более дешевые – приносили прибыль, вторые, привилегированные – давали также право голоса в Совете директоров. Болельщикам по закону гарантировали 10% каждого клуба.

Не все восприняли этот шаг. Например, Коринтианс, верный завету Сократеса, уперся на том, что и дальше будет ничьим.

Но прогресс было уже не остановить.

В течение двух лет бразильские частные владельцы получили Куяба, Куритиба, Крузейро, Атлетико Минейро.

На бразильский рынок вышла City Group, которая приобрела Баию, где с тех пор играет молодежь, стабильно финишируя в середине таблицы.

"Это долгосрочный проект. Посмотрите на Ман Сити: понадобилось 14 лет работы, чтобы мы выиграли 4 из 5 последних чемпионатов.", – обещает гендиректор группы Ферран Сориано.

Bahia’s 16 y/o Ruan Pablo 🇧🇷 has been training with Manchester City U19 - Bahia are part of the City Group https://t.co/wVKuMYNWUs pic.twitter.com/0hOPo9G47r — The Next Wave (@_TheNextWave_) December 6, 2024

Был и неудачный прецедент с 777 Partners, которые приобрели Васку да Гаму, однако не выполнили инвестиционные обязательства, и в 2024 году клуб вернули фанатам через суд. Говорят, что сейчас вакантное место хочет занять Вангелис Маринакис – одиозный, но успешный владелец Олимпиакоса и Ноттингем Форест.

Ну, а главный создатель трендов в Бразилейрао сейчас – это Ботафого.

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Когда американец Джон Текстор прибыл сюда в 2022-м, это был проблемный новичок элиты с 80 млн долга, который увеличивался.

И что дальше?

Текстор выплатил долг одним платежом, купил игроков на 12,5 млн – и "Одинокая звезда" финишировала 11-й.

Дальше – больше. Текстор вложился в талантливую молодежь, такую как Лукас Перри и Жуниор Сантос, и в какой-то момент сезона-2023 Ботафого опережал ближайшего конкурента на 13 очков. Только ужасный финиш сезона лишил их титула.

« Victoire ! Victoire ! », L’énorme joie de John Textor après la victoire de Botafogo contre le PSG 🤠 #PSGBOT pic.twitter.com/fQQlfYdqs5 — MadeInFOOT (@madeinfoot) June 20, 2025

Американца, впрочем, это только разозлило. В конце 2023-го он вложил уже 62 млн в новичков – и в следующем году Ботафого выиграл не только Бразилейрао, но и Копа Либертадорес, южноамериканский аналог Лиги чемпионов.

"Все в Ботафого было похоже на стартап. У нас не было сотрудников, мы нанимали новый персонал, игроков, тренеров. Мы как бы строили компанию с нуля", – хвастался Текстор.

Сейчас ему не до хвастовства – другой клуб американца Лион понизили в классе за долги и, по слухам, его футбольная империя зашаталась, собрав 422 млн долга.

Вместе с тем, прямо сейчас Текстор – все еще герой для Бразилии, указавший ей путь.

Без американца и его долларов даже представить победу Ботафого над ПСЖ на клубном чемпионате мира было бы невозможно.

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Параллельно с бумом новых владельцев Бразилейрао переживает и приток спонсоров, которого не видели с 1980-х.

Еще в 2022 году лига вышла на 6-е место в мире по доходам от спонсорских соглашений – 1,47 млрд евро.

Правительство очень помогло им, легализовав букмекеров. В сезоне-2024 те заплатили в бюджеты клубов 210 млн, а 34 из 40 лучших клубов Бразилии носили на футболках лого букмекерских контор.

Добавьте сюда 513 млн дохода от продажи футболистов за 2 последних трансферных окна.

Добавьте также доход от выступлений в Копа Либертадорес, который бразильцы непременно выигрывают с 2019 года. В прошлом розыгрыше на кону были 226 млн призовых – это сопоставимо с Лигой Европы.

Добавьте и доход от ТВ-прав.

Спонсорство букмекерів у Бразилейрао швидко росте, sportquake.com

Результат – в 2025 году Фламенго стал первым латиноамериканским клубом за 30 лет, вошедшим в ТОП-30 Deloitte Money Football League с доходом в 198 млн евро.

Вы не знали, как они вынесли Челси? А вот так и вынесли. Общая стоимость состава Фламенго – 214 млн, у них аж 10 легионеров, и они могут себе позволить трансферы по 15-20 млн. Это уже не те нищие бразильцы, к которым мы привыкли. Эти – другие.

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И они все еще растут, как и Флуминенсе, Коринтианс, Сан-Паулу, Атлетико Минейро, Палмейрас.

Если не свернут – уже вскоре начнется самое интересное.

Первый вызов – те самые телеправа. В 2022-м клубы элиты якобы договорились о едином пуле, но потом поссорились при разделе еще незаработанных сумм. В итоге пулов сейчас два. Первый – это Фламенго, Палмейрас, Сан-Паулу, Сантос и меньшие, которые продали права Libra. Второй – это Ботафого, Коринтианс, Флуминенсе, Интернасьонал и еще 28 клубов, подписавших соглашение с LFU.

Совокупный доход двух групп от ТВ достигает 550-600 млн евро, что больше французской Лиги 1. Однако сумма еще вырастет в 1,5-1,7 раза, если закопать топор войны и продавать все одним пакетом.

Другой бич Бразилии – договорные матчи. Их стало особенно много после легализации букмекеров.

Осенью 2024-го Рафа Силва из Крузейро заработал вот такое удаление уже на 3-й секунде. Расследуя эпизод, правоохранители вышли на преступную группу, в которую входил, например, дядя Лукаса Пакета – Бруно Толентино.

Также в Дубае арестовали лидера группы Уиллиама Рогатто, но после его угроз в прямом эфире экстрадицию не форсируют.

o CAPeta, o satanásense, o lucifer do paraná, já ceifou um lá viu



3 segundos de jogo e o maluco do cruzeiro foi expulso kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/q0O7sdEBKP — amorim (@amorimbaiano) October 26, 2024

"Схема крупная, я в ней с 2009-го. Моя группа не самая большая в стране, но, пожалуй, самая организованная. Есть и другие, это опасные люди, я не хочу их называть. Я решил заговорить, чтобы расставить точки над "і". Мне грустно видеть, как фаны Коринтианса убиваются, не понимая, что происходит за кулисами. Но я незащищен, чтобы ссориться с теми, кто выше меня. Назову их – мне конец", – говорил аферист.

Кажется, после стольких лет Рогатто сам не против, чтобы его лавочку прикрыли: "Я знаю двух футбольных арбитров. Их официальная зарплата – 7000 реалов. А я даю им 50000 за один матч. Вам понятна математика?"

Подобные проблемы были у всех растущих лиг. В 1990-х сингапурские мошенники даже в АПЛ побывали, однако им дали откоша. Сейчас это время делать бразильцам.

Ну, и наконец чемпионаты 27 штатов – рудимент прошлого, где Пеле, Гарринча, Вава, Ривелино и другие. В 2020-х это уже бессмысленно. Фламенго не нужны матчи с Бангу, Мадурейрой, Резенде, Макаэ. Они не собирают трибуны, часто проводятся на плохих газонах, где легко получить травму и, главное, отнимают силы.

"Чемпионаты штатов заслуживают место в нынешнем времени, у них есть традиции. Но они должны быть рационализированы", – констатирует экс-президент Фламенго Луиш Велозу.

#tbt Em 2017, eu fazia a narração de um jogo da Série C do Campeonato Carioca entre Campo Grande x EC Resende.

Narrei pela Rádio Grande Rio AM e pela Web Rádio Total e como não tínhamos imagens, decidi gravar alguns lances do jogo e na hora do único gol, eu que perdi o penal.. pic.twitter.com/9XkJ6HhJvP — Heitor Frutuoso (@heitorfrt) June 26, 2025

Проще говоря, почему бы не вводить грандов в борьбу хотя бы с четвертьфинала?

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Так что Бразилейрао растет, но полная модернизация займет не одно десятилетие. Это важно понимать.

Переизбранный президент федерации Эдналдо Родригес, который победил на выборах самого Роналдо, обещает – с 2027 года клубам дадут возможность самим организовать элитный дивизион по образцу АПЛ.

Это стало бы еще одним прорывом, потому что государство в Бразилии часто тормозит реформы.

Nos últimos 12 meses, o Flamengo foi a equipe do Mundial de Clubes que mais entrou em campo, com 80 partidas. Na sequência aparecem Botafogo (76), Fluminense (74) e Palmeiras (73). O primeiro europeu da lista, o Real Madrid, disputou 16 jogos a menos que o Flamengo.



⛲️Score90 pic.twitter.com/6vs5BQ0U0J — Noite de Copa (@Noitedecopa) June 26, 2025

Ну, а дальше – долгая, монотонная работа.

Клубный чемпионат мира проходит очень вовремя для бразильцев – он осветил их промежуточные успехи, и теперь им будет легче привлекать новых инвесторов, продавать телеправа за границу.

И хотя они не получат трофей, ведь уровень ПСЖ и Реала слишком высок, бразильцы заставили мир хотя бы заметить их усилия.

Сам Хаби Алонсо это признал: "Фламенго, Палмейрас, Ботафого, Флуминенсе очень хороши. Это команды мирового уровня. Мы сильно ошибаемся, когда думаем, что кроме нас никто в мире не умеет играть в эту игру".