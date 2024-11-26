Борнмут назвал сумму, за которую готов продать Забарного

Клуб Английской Премьер-лиги Борнмут готов продать украинского защитника Илью Забарного за 78 млн. евро.

Об этом сообщило издание Football Insider.

Там также подтвердили, что 22-летний футболист находится в сфере интересов Манчестер Сити.

Защитник сборной Украины отреагировал на информацию о заинтересованности в его услугах со стороны Манчестер Сити и Тоттенхэма , подчеркнув, что он себя хорошо проявил.

Ранее также сообщалось, что защитником интересуется Реал.

В текущем сезоне Забарный полностью отыграл все 11 матчей за Борнмут в АПЛ, результативным действиям не отмечался. Трансферная стоимость защитника оценивается в 32 миллиона евро, контракт действует до лета 2029 года.