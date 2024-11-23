Блохин или Шевченко? Откровение инопланетянина Герда Мюллера

Герда Мюллера нет уже более трех лет. Третьего числа этого месяца ему исполнилось бы 79. Он умер в доме престарелых под Мюнхеном, в последние годы страдал деменцией. Германия его точно никогда не забудет. Авторитетнейшее немецкое спортивное издание Kicker 18 ноября вспомнило, например, что свой последний гол в Бундеслиге Мюллер забил ровно 46 лет тому назад на 84-й минуте выездного матча с Кайзерслаутерном, в котором его Бавария уступила – 1:2.

Тайна Нердлингена

Герд Мюллер... Гениальный. Неповторимый. Великий. Бомбардир нации. Человек–гол. В мюнхенской Баварии и сборной Германии брал все главные в мировом футболе командные и личные трофеи. Обладал феноменальным голевым чутьем. Забивал и мячи-красавцы, и трудовые голы. Ему не было равных на добивании. Он наказывал соперников за любую оплошность.

В жарких схватках в штрафной площади отодвинуть его (игрока не очень габаритного – рост 176 см) от мяча было невероятно трудно – удивительно крепко стоял на своих мощнейших ногах (охват бедер по 60 см). И еще Мюллер обладал уникальным свойством – мяч, случайно попадавший ему в спину, плечо, живот или затылок, обязательно отскакивал в чужую сетку.

В Германии Герда порой называли инопланетянином. 15 миллионов лет назад в Землю врезался метеорит, образовавший при падении кратер диаметром 25 километров. Намного позже – "всего" 8 тысяч лет назад – в одной из точек этого кратера появилось небольшое поселение, на месте которого потом возник живописный баварский городок Нердлинген. В его окрестностях до сих пор есть места, хранящие следы столкновения с небесным телом. Не случайно американские астронавты перед ответственными полетами проходили здесь в свое время "полевые" тренировки.

Именно в связанном с "большим космосом" Нердлингене и появился на свет Герд Мюллер. Кое-кто, намекая на место рождения будущего суперфорварда, утверждает: невероятный талант у этого футболиста из-за его особой связи с иными мирами. В общем, инопланетянин... А чем еще объяснить тот факт, что в сборной, с которой выиграл мировой и европейский чемпионаты, Герд наколотил больше мячей, чем сыграл в ней матчей? 68 голов в 62 встречах!

А что творил в Баварии, с которой трижды добывал Кубок европейских чемпионов: в 74 еврокубковых поединках – 66 голов, в 427 матчах бундеслиги – 365! Многие удивляются, что Герд лишь раз получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы (1970). Впрочем, град его голов позволил ему дважды выигрывать европейскую "Золотую бутсу", четырежды становиться лучшим снайпером Кубка европейских чемпионов. О заслугах, рекордах и трофеях Герда можно говорить бесконечно...

Признания Евгения Рудакова

Вот что рассказал мне когда-то один из пострадавших от "инопланетянина" вратарь киевского Динамо и сборной СССР Евгений Рудаков, которому бомбардир в двух матчах 1972 года наколотил 6 мячей (в том числе два в выигранном немцами финале чемпионата Европы – 3:0):

"Труднее всего было удержать Герда Мюллера. В сборной его пытался опекать Хурцилава, но даже от такого классного защитника немец убегал и забивал голы. Его вообще никто не мог в свое время нейтрализировать. У него было потрясающее чутье на голевые ситуации. Порой он даже напоминал мне, извините за грубое сравнение, собаку. Выпустишь на секунду из рук кусочек мяса или плюшевую игрушку, а пес сразу же ухватит. Вот так же Мюллер набрасывался на мяч, который вратарь хотя бы на мгновение от себя отпускал".

Один на один с легендой

При всей гениальности Герд оставался скромнейшим, простым и искренним человеком. Не раз убеждался в этом при личных встречах с ним, которые считаю огромной удачей в своей журналистской карьере. Хотя, конечно, добиться интервью с Гердом при его грандиозной популярности было нелегко.

Помню, в 2004-м перед чемпионатом Европы на мои многочисленные письма в Баварию неизменно приходил один и тот же ответ – вежливый, но твердый отказ. Однако проблема решилась на удивление просто. Приехав на выездной матч любительской команды Баварии, которую тренировал тогда Мюллер, я подошел к нему, представился и попросил интервью. Герд улыбнулся:

"Какие проблемы? Приезжайте в Мюнхен на базу Баварии. Перед тренировкой поговорим".

Юхим Шаїнський бере інтерв'ю у Герда Мюллера

В назначенное время я стоял у входа в офис мюнхенского клуба, Мюллер, шагавший к месту встречи со стороны автомобильной стоянки, громко меня окликнул. И через несколько минут мы уже расположились друг против друга в мягких кожаных креслах в комнате со стеллажами, заполненными разнообразными кубками и прочими футбольными трофеями. Беседуя с Мюллером, все время невольно ловил себя на мысли, что сижу рядом с живой легендой.

"Легендарный инопланетянин" оказался приятным в общении, улыбчивым человеком, разговаривать с которым было легко и интересно. И отвечал на вопросы честно и прямо. Так было и во время других наших с ним встреч. Вот отрывки из некоторых моих интервью с Гердом Мюллером, взятых в разное время.

Июнь 2004 г. Блохин или Шевченко?

– Многие у нас вспоминают матчи 1975 года за Суперкубок Европы между Баварией и киевским Динамо. Вы их помните?

– В первой встрече в Мюнхене я выступал, а вот в Киев из-за операции на межпозвоночном диске не приехал. Тогда, конечно, изумительно играл Олег Блохин. Он расстрелял нас едва ли не в одиночку. Впрочем, и его партнеры были на высоте. Валерий Лобановский создал тогда классную команду – шансов у нас не было.

– Сейчас на слуху у всей Европы еще один украинский форвард – Андрей Шевченко, лучший бомбардир итальянского чемпионата. Кто сильнее: он или Блохин?

– Блохин.

– Говорите так потому, что он играл в ваше время?

– Нет. Говорю так потому, что Блохин был быстрее. И при этом на самой высокой скорости прекрасно обращался с мячом, что делало его особенно опасным в контратаках. Конечно, Шевченко тоже очень техничен и в высшей степени опасен. Но если этот форвард не в настроении, у него ничего не получается. Так что для меня Блохин лучше.

– Многие считают, что сборная ФРГ образца 1972 года была лучшей в истории германского футбола. Разделяете это мнение?

– Нет. Для меня самая сильная наша команда – та, что выступала в финальном турнире ЧМ-1970 в Мексике. Тогда все игроки у нас были мирового класса. В 1972-м подобным подбором исполнителей сборная уже не располагала. Вообще считаю, что чемпионат в Мексике был лучшим за все годы. Не только по качеству футбола. После завершения турнира игроки гуляли как никогда. Когда официальный банкет закончился, бразильцы с упоением пели и плясали всю ночь.

– В финальной встрече чемпионата мира 1974 года вы забили решающий гол в ворота голландцев. И почти тут же неожиданно объявили об уходе из сборной. В 28 лет. Не жалеете сейчас о том решении?

– Газеты писали так: Мюллер ушел потому, что после окончания мирового первенства жен футболистов сборной Германии не пригласили на банкет. Но дело было вовсе не в этом. Еще за несколько дней до финала я, а также Оверат и Грабовски объявили, что не будем больше выступать за национальную команду. Бундестренер Гельмут Шен просил, чтобы мы сохраняли спокойствие и ни о чем не сообщали прессе. Ушел же я потому, что не хотел больше играть за сборную. У меня была маленькая дочка, а я из-за плотного графика Баварии и так почти не бывал дома.

– Вы забили огромное число голов на всех уровнях. В чем секрет вашей потрясающей результативности?

– Мне было совершенно все равно, как забивать. Главное, чтобы мяч был в сетке. Добить его туда, протолкнуть – не важно. Так было еще с детства. Когда мяч у меня с ноги срезался, но все равно попадал в ворота, считал, что забил "честный" гол.

– Какая самая большая несправедливость в вашей жизни?

– Проигрыш Италии в полуфинале мирового чемпионата 1970 года – 3:4.

– Многие считают, что это был лучший матч в истории мировых чемпионатов.

– Судья не назначил тогда в ворота итальянцев два пенальти, к тому же травму получил Беккенбауэр. И все-таки мы вели – 2:1. Я мог сделать счет 3:1, но вместо этого из-за ошибки Хельда стало 2:2. Он хотел остановить мяч, а тот от него отскочил, и Бургнич сравнял счет. Ну а в итоге мы проиграли.

– Если бы все же попали в финал, ту Бразилию победили бы?

– Не думаю. Франц (Беккенбауэр. – Примеч. Е.Ш.) из-за травмы в решающем матче не играл бы.

Апрель 2008 г. Сейчас забил бы 70 голов

– Многие сравнивают Луку Тони (итальянский бомбардир – примеч. Е.Ш.) с Гердом Мюллером. Но я, например, считаю, что итальянцу до вас еще очень далеко. А вы как думаете?

– Я тоже это говорю.

– Согласны с болельщиками со стажем, уверяющими, что футбол сейчас не так увлекателен, как раньше?

– Да-да. Сейчас во главе угла тактика. А в защите чаще всего играют четыре в линию. Мне кажется, нападающим нынче легче. В мое время были стопперы, либеро.

– Сколько голов за сезон вы забили бы в таком случае в Бундеслиге сегодня?

– Беккенбауэр говорит, что семьдесят. (Лучший результат Мюллера в Бундеслиге, показанный в сезоне 1971-1972 гг., 40 голов. В чемпионате 2020-2021 гг. этот рекорд побил Роберт Левандовский, забивший 41 гол. Примеч. Е.Ш.).

Март 2010 г. Нынешним футболистам живется чересчур хорошо

– В Германии сейчас нет нападающих мирового класса – таких, какими были Мюллер, Румменигге, Феллер...

– ...Зеелер.

– Где новые немецкие суперфорварды?

– Их нет. Мне кажется, дело в том, что нынешним футболистам живется чересчур хорошо. Только подпишут контракт – уже миллионеры. В результате нет большого стимула напряженно трудиться. И вообще футбол стал скучнее.

– Почему?

– Да потому, что при любом удобном случае футболисты от средней линии пасуют мяч в оборону. Чересчур уж много пустых передач: тот просто так катит мячик, этот... В результате в футболе все меньше романтики. Сам себе частенько задаю вопрос: куда она делась?

... В шестидесятых тренер Баварии Златко Чайковский назвал его "маленький толстый Мюллер". Именно этот "малыш" сделал потом, наверное, больше всех, чтобы вывести и Баварию, и сборную Германии на мировой уровень. Да, Беккенбауэр и другие его партнеры были великолепны, однако же мячи – и всегда самые важные – забивал в основном Герд. В конце концов, голы самое главное в футболе. Он же умел забивать их лучше всех в Германии. Если не во всем мире.

Фото Ефима Шаинского