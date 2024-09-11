Экс-лидер Динамо сменит участника Лиги конференций на турецкий клуб

Бывший лидер киевского Динамо Беньямин Вербич покинет Панатинаикос и присоединится к турецкому Газиантепу.

Об этом пишет издание SDNA.

Следует отметить, что наставник афинского клуба Диего Алонсо не рассчитывает на словенца и даже не включил его в заявку на сезон.

Ранее главным претендентом на Вербича был АПОЭЛ, но кипрский клуб не захотел брать на себя обязательство платить 100% зарплаты футболиста. Представитель турецкой Суперлиги готов взять его в аренду с таким пунктом.

Вербич перешел в Динамо в 2018 году. За него отдали датскому Копенгагену 4 млн. евро. После начала полномасштабного вторжения РФ Вербич отправлялся в аренду в Легию. Летом 2022 года он присоединился к греческому Панатинаикосу на правах свободного агента.