Хет-трика Мбаппе не хватило: Барселона победила Реал в матче за чемпионство Испании

В воскресенье, 11 мая, состоялся главный матч сезона чемпионата Испании – Эль-Класико между Барселоной и Реалом.

От результата этого принципиального противостояния почти зависела судьба чемпионского титула в Испании. В случае победы каталонцев умирала интрига, то же самое касалось и ничьей, а победа "сливочных" делала бы последние три тура Ла Лиги невероятно захватывающими, ведь между соперниками было бы всего одно очко.

И стартовый отрезок поединка намекал на то, что сегодня произойдет именно последний вариант. Уже на 5-й минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти – француза в собственной штрафной сбил Войцех Щенсный.

Польский голкипер не сумел исправить свою ошибку, хотя он был довольно близким к этому, зацепив мяч после удара пострадавшего. И все таки 11-метровый удар был реализован.

Очень скоро все тот же Мбаппе удвоил преимущество гостей. Винисиус Жуниор вырезал передачу на одноклубника, который с близкого расстояния переиграл Щенсного.

Однако после этого настало время каталонского камбека. Сначала на 19-й минуте отличился самый забивной защитник команды Ханси Флика. Ферран Торрес подбил мяч после подачи углового, а Эрик Гарсия головой замкнул скидку.

В середине первого тайма счет уже был равный. Это Ламину Ямалю удался шикарный обводящий удар в касание. А уже через две минуты "сине-гранатовые" вышли вперед: Педри заметил свободного Рафинью, который пробил точно в дальний угол ворот именинника Тибо Куртуа.

Но и это еще было не все. До перерыва Барселона успела забить четвертый гол. Рафинья обокрал Лукаса Васкеса, отдал пас на Торреса, тот вернул на вингера, после чего состоялся результативный удар.

После перерыва Карло Анчелотти сделал несколько замен, которые должны были бы помочь Реалу спастись. И действительно, мадридцы начали активнее бежать на ворота Щенсного, но и Барселона не забывала атаковать. Однако следующий гол оформили именно гости.

Винисиус и Мбаппе убежали на "свидание" с голкипером, бразилец не стал играть в индивидуалиста, а покатил мяч на Килиана, который не промахнулся со считанных метров – француз оформил хет-трик.

Вот только для возвращения интриги в чемпионскую гонку этого все равно было мало, надо было забивать еще как минимум дважды. Но вместо этого забила Барселона на последних минутах. Однако арбитр после просмотра повтора отменил взятие ворот в исполнении Фермина Лопеса.

В итоге это все равно никак не повлияло на окончательный результат – Барселона организовала волевую победу над Реалом со счетом 4:3.

Чемпионат Испании по футболу – Ла Лига

35 тур, 11 мая

Барселона -– Реал Мадрид 4:3 (4:2)

Голы: 0:1 – 5 Мбаппе (пенальти), 0:2 – 14 Мбаппе, 1:2 – 19 Э. Гарсия, 2:2 – 32 Ямал, 3:2 – 34 Рафинья, 4:2 – 45 Рафинья, 4:3 – 70 Мбаппе.

Барселона: Щенсный – Э. Гарсия (77 Форт), Кубарси (57 Кристенсен), Мартинес, Мартин (57 Бальде) – де Йонг, Педри, Ольмо (77 Лопес) – Ямал, Торрес (89 Гави), Рафинья.

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес (84 Эндрик), Асенсио, Чуамени, Ф. Гарсия – Вальверде, Себальйос (46 Модрич), Беллингем, Гюлер (46 Диас) – Мбаппе, Винисиус (88 Муньос).

Предупреждения: Араухо, Мартинес, Лопес, Педри – Вальверде, Чуамени, Асенсио.

Благодаря этой победе каталонцы оторвались от "сливочных" на семь очков за три тура до финиша, практически гарантировав себе чемпионский титул по итогам кампании-2024/25.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Напомним что вчера, 10 мая, в рамках 35 тура Ла Лиги форвард Атлетико Александер Серлот установил рекорд, отметившись самым ранним хет-триком в истории высшего испанского дивизиона.