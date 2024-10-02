Барселона объявила о переходе легендарного польского голкипера

Каталонская Барселона подписала контракт с польским голкипером Войцехом Щенсным.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь подписал контракт до лета 2025 года, а переход произошел на правах свободного агента, поскольку поляк в конце августа объявил о завершении футбольной карьеры.

Щенсный придет на замену Марк-Андре тер Штегену, который травмировался в конце первого тайма матча с Вильярреалом. Недавно он перенес операцию и с большой вероятностью не выйдет на поле в текущей кампании.

Отметим, что Щенсный провел за свою карьеру 548 профессиональных матчей, пропустил 559 голов и 210 отстоял на ноль. Больше всего поединков он отыграл за Ювентус – 252 и Арсенал – 181.

Также 34-летний Щенсный является лучшим голкипером сборной Польши по количеству проведенных матчей за национальную команду - 84 встречи, в частности, он выступал на Евро-2012, 2016, 2020 и 2024, а также на чемпионатах мира-2018 и 2022.