Барселона объявила о переходе легендарного польского голкипера
Каталонская Барселона подписала контракт с польским голкипером Войцехом Щенсным.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вратарь подписал контракт до лета 2025 года, а переход произошел на правах свободного агента, поскольку поляк в конце августа объявил о завершении футбольной карьеры.
Щенсный придет на замену Марк-Андре тер Штегену, который травмировался в конце первого тайма матча с Вильярреалом. Недавно он перенес операцию и с большой вероятностью не выйдет на поле в текущей кампании.
Отметим, что Щенсный провел за свою карьеру 548 профессиональных матчей, пропустил 559 голов и 210 отстоял на ноль. Больше всего поединков он отыграл за Ювентус – 252 и Арсенал – 181.
Также 34-летний Щенсный является лучшим голкипером сборной Польши по количеству проведенных матчей за национальную команду - 84 встречи, в частности, он выступал на Евро-2012, 2016, 2020 и 2024, а также на чемпионатах мира-2018 и 2022.