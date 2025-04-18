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Аврора – третья в истории Экстра-лиги команда, которая не проигрывала в регулярном чемпионате

Олексій Мурзак — 18 апреля 2025, 22:24
Аврора – третья в истории Экстра-лиги команда, которая не проигрывала в регулярном чемпионате
ФК Аврора

Аврора стала третьей командой в истории Экстра-лиги по футзалу, которая не проиграла ни одного матча в регулярном чемпионате.

Об этом сообщила Ассоциация футзала Украины.

Ранее это знаковое достижение покорялось только ХИТу и Продэксиму.

Впрочем, ХИТ в сезоне 2016/17 вылетел в полуфинале плей-офф от Энергии, а Продэксиму в кампании 2019/20 чемпионское звание досталось по итогам самой лишь "регулярки" – стадию плей-офф тогда решили не проводить из-за пандемии коронавируса.

В пятницу, 18 апреля, матчами 22 тура завершилась регулярная часть футзальной Экстра-лиги сезона 2024/25.

Победу в регулярке одержала столичная Аврора, которая не проиграла ни одного матча в чемпионате, набрав 60 очков, второй командой регулярного сезона стал еще один киевский коллектив – действующий чемпион ХИТ, а замкнул тройку лучших хмельницкий Сокол.

Также в плей-офф пробились SkyUp Киев, Энергия, Ураган, Атлетик и Сухая Балка.

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