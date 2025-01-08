Бойцовский клуб в Класико: как Атлетик отправил Марадону в Наполи

Восьмого января между Атлетиком и Барселоной, двумя большими историческими клубами Испании, никогда не вылетавшими из Примеры, состоится очередная серия противостояния. Как и матчи этих команд с Мадридом, эта игра называется El Clásico. Хотя среди трех классических противостояний это наименее принципиальное, однако случай абсолютного безумия здесь тоже был.

В 21:00 по киевскому времени в саудовском городе Джидда, Атлетик и Барселона разыграют путевку в финал Суперкубка Испании. А 5 мая 1984 года, почти 41 год назад, они на "Сантьяго Бернабеу" разыгрывали между собой Кубок Короля. Именно об этом легендарном матче, запомнившемся чем угодно, но не футболом, сегодня и поговорим. Чемпион продолжает серию публикаций о больших противостояниях, а Даниил Моисеенков делится интересной историей.

До 2024 года это был последний Кубок Испании, который был за Атлетиком. Он стал для басков 20-м в истории, а для Диего Марадоны тот поединок был последним за Барселону: настоящая битва при "Бернабеу". Но как и у всего, у того матча была своя предыстория.

Поединки между обеими командами проходили на высоком уровне напряжения. Тем более что 24 сентября 1983 года Марадона сломал лодыжку после жесткого подката Андони Гойкоэчеа, которого фанаты Барсы также обвиняли в травме Шустера. Немец говорил, что ему было легче возвратиться из Корейской войны, чем из Бильбао.

"Никто не гордился теми фотографиями в конце игры. Это было очень грустно, хотя для нас это была кульминация лучшего сезона в истории. Единственное "но" – это то, что произошло в конце. Мы пошли в драку, и до сих пор краснеешь, когда видишь эти кадры. Если говорить о тех стычках, то единственный, кто может плохо сыграть – это Барса. Кто не сражается, тот проигрывает, и у сражающегося есть имя и фамилия: Диего Армандо Марадона", – говорил Гойкоэчеа, который был врагом номер один на "Камп Ноу" вместе со своим тренером Хавьером Клементе.

Перепалки между самим Клементе и Сесаром Луисом Менотти – тогдашним тренером Барсы – были столь же привычным явлением, сколь невероятным с сегодняшней точки зрения.

"Мы знаем, как реагировать на грубость", – предупреждал аргентинец перед финалом.

"Так, будто это мы всегда были инициаторами", - говорил тренер басков, подчеркнуто добавляя: "Войны нет, но если они будут бросать в меня бомбы, я буду бросать их обратно. У меня нет никаких предубеждений. Мы будем пить каталонское шампанское независимо от того, победим мы или проигрываем. Если бы мы бойкотировали каталонскую продукцию, мы бы носили эспадрильи, так же, как они не могли бы строить дома, потому что не имели бы железа. Я назвал Марадону имбецилом, потому что считал его имбецилом за то, что он оскорбил Гойкоэчеа, а по Менотти я ограничился тем, что ответил ему, когда он сказал мне, что он нацист".

"Меня удивляет расизм, проступающий в заявлениях Клементе. Это напоминает мне нацистов и их идеологию превосходства расы", – говорил Менотти месяцами ранее, отвечая Хавьеру, который в предыдущих столкновениях восхвалял баскскую "расу", "другую" категорию игроков Атлетика в сравнении с игроками Барсы.

Бискайцы, вышедшие на поле через шесть дней после того, как восьмой и последний (на данный момент) раз стали чемпионами Ла Лиги, открыли счет на 14-й минуте благодаря голу Энди Гаррочены. Этот мяч сделал игру еще сложнее, особенно для Барселоны, которой теперь нужно было играть на результат. Футбола было мало. Победа "львов" в итоге принесла им последний сейчас золотой дубль, чего они не достигали с 1956 года.

Сам матч и без того был жесток, и не успел судья дать финальный свисток, как начались стычки. В Шустера попал какой-то предмет с трибун, и немец бросил его обратно в фанатов, откуда он прилетел. Марадона, по его же собственным словам, отреагировал на провокацию от Соли: "Я не проглотил его и дрался".

В то же время несколько игроков Атлетика бросились на Диего Армандо, которому тоже помогал Мигели. Защитник Барсы был одним из главных героев той драки, используя свои навыки каратэ – удар ногой в прыжке в этот раз был не по мячу. Главными действующими лицами этого сражения, кроме двух уже упомянутых игроков Барселоны, были Клос, Гойкоэчеа, Сарабия и Де Андрес.

"После гола мы больше не играли. Это были только фолы, фолы, фолы и фолы, и потеря времени. Мы не играли в футбол. Они играли во что-то, но не в футбол. Я вспоминаю ту игру с грустью и бессилием, и все это вылилось в гнев, который вместе с постоянными провокациями и напряженной атмосферой привел к инцидентам в конце", – сетует Виктор Муньос.

В том же духе о произошедшем вспоминает экс-куле Хулио Альберто Морено, что "было много диалектического соперничества, а в 1984 году напряжение было перенесено на поле, и матчи стали бомбой замедленного действия".

"С Атлетиком у нас было много конфликтов, но происходящее на поле остается на поле. Мы много как обзывали друг друга, и, к счастью, это уже немного в прошлом. Сейчас футбол лишился насилия, но, мы потеряли чистоту, сердце, корни, идентичность. Преданность делу. И ощущение принадлежности к футболу прошлых лет, того же сражения".

Дани Руис-Басан, капитан и лучший бомбардир тогдашнего Атлетика, тоже говорит об этом чувстве принадлежности, чтобы объяснить, что означал этот титул для региона.

"Это момент на всю жизнь. Я помню, как видел 85-летних людей, которые до смерти хотели прикоснуться к нам, пожать нам руки и поблагодарить. Футбол уникален, и у Бильбао чувства к Атлетику тоже уникальны", – утверждает экс-форвард, одновременно умаляя значение битвы 84-го года: "Если играть один на один, то Барса выигрывает, потому что технически и индивидуально, игрок по отношению к игроку, они лучше. Это можно было компенсировать, лишь приложив немного больше желания, силы, драйва, борьбы и страданий, чем соперник. Что мы сделали. То, что произошло в конце – это то, что всегда происходило в футболе. В моменты напряжения иногда ты реагируешь так, что потом сам сожалеешь об этом".

Напряжение ощущалось и в комнате для пресс-конференций, с бесконечной конфронтацией между Менотти - "В такой игре они утонут сами и убьют футбол" - и Клементе - "Есть люди, которые приезжают сюда, не имеюи такого же образования и воспитания, и мы должны положить этому конец. Было бы лучше, если бы они не приезжали".

37 лет спустя, Хулио Альберто, возвращаясь к самому печальному моменту своей карьеры в Барсе, говорил, что "это позор, потому что образ, который давал футбол, был ужасным, жалким".

"Мы, футболисты, являемся кумирами для многих детей, и мы должны быть не только большими игроками, мы также должны быть большими людьми с ценностями и принципами. И мы облажались. Мы все облажались. Я не дрался, но я должен был сделать больше, чтобы избежать этого, и мне очень грустно вспоминать об этом. Обидно, и я хотел бы, чтобы этого не случилось. И вы должны принять это, когда вы совершили ошибку", – говорит экс-игрок Барсы.

Хотя арбитр ничего не зафиксировал в протоколе, покинув поле, как только раздался финальный свисток, инцидент был настолько громким, что в Федерации были вынуждены наложить ряд санкций. Марадоне, Клосу, Мигели, Гойкоэчеа, Сарабии и Де Андресу было запрещено в течение трех месяцев участвовать во всех матчах, включая товарищеские, но было четко отмечено, что период отпуска не засчитывается в их право играть за сборную Испании на Евро-1984 во Франции.

Таким образом, эти шесть игроков могли снова появиться на поле только в середине октября. Однако никто так и не отбыл эти дисквалификации. Диего Армандо Марадона уехал в Наполи и играл, а остальные пять игроков были "амнистированы". В совсем другом контексте и с целью устроить большое шоу, эти команды снова встречаются, теперь в Джидде, чтобы сразиться за Суперкубок Испании.

Кубок Короля-1984, финал "Сантьяго Бернабеу" – Атлетик 1:0 Барселона

Атлетик: Субисаррета, Уркиага, Лисеранса, Гойкоечеа, Нуньес, Патти Салинас, Де Андрес, Уртуби, Дани, Эндика (Сарабия) и Арготе (Гальего).

Барселона: Уррути, Санчес, Мигели, Алешанко, Хулио Альберто, Виктор Муньос, Шустер, Рохо (Клосс), Лобо Карраско, Марадона и Маркос Алонсо. Гол: Эндика (1:0 – 14ʼ)

Арбитр: Анхель Франко Мартинес