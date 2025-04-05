Дебютный ассист Ракицкого принес Черноморцу победу над ЛНЗ

Одесский Черноморец одержал важную в борьбе за сохранение места в УПЛ победу над ЛНЗ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "моряков".

Уже в начале матча Ярослав Ракицкий мягко набросил в центр штрафной, а Скиба ударом головой поразил ворота Кучеренко.

Несмотря на отчаянные атаки черкасского коллектива в течение всего второго тайма, подопечные Кучера смогли удержать победу и оставить последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Украины – УПЛ

23 тур, 5 апреля

Черноморец – ЛНЗ 1:0 (1:0)

Гол: Скиба, 17

Черноморец: Аниагбосо, Кисель, Джарджу, Ракицкий (Карлос, 66), Бутко, Скиба, Хобленко, Шпорн (Лацабидзе, 5), Билошевский, Янаков (Габелок, 66), Безбородько (Попов, 66)

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев (Топалов, 68), Кушниренко (Момо, 46), Пасич (Бессала, 46), Яшари, Танковский, Суареш (Беннетт, 46), Тиль

Предупреждения: Лацабидзе, Хобленко, Белошевский, Топалов

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Напомним, в первом матче игрового дня луганская Заря в напряженном поединке смогла вырвать победу над Ворсклой.