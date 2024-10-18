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Довбика допустили к матчу с Интером

Олександр Булава — 18 октября, 15:51
Довбика допустили к матчу с Интером
Артем Довбик
Getty Images

Украинский нападающий итальянской Ромы Артем Довбик сможет сыграть против Интера в 8-м туре чемпионата Италии.

Об этом сообщает RomaPress.

Украинский форвард был под вопросом, поскольку вернулся из сборной Украины с травмой. Однако футболист завершил вчерашнюю тренировку без каких-либо проблем и получил разрешение на игру против Интера.

Матч против действующего чемпиона Италии подопечные Ивана Юрича проведут в воскресенье, 20 октября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

В активе Довбика 4 гола и 1 ассист в 8 матчах за Рому. В сезоне-2023/24 украинец играл в составе Жироны, с которой вышел в Лигу чемпионов, забив 25 голов и отдав 10 ассистов за 41 матч.

Этот показатель голевых действий позволил 27-летнему форварду завоевать "трофей Пичичи", который вручается лучшему бомбардиру Ла Лиги.

Інтер Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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