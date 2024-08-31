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Минус конкурент для Мудрика: Арсенал арендовал у Челси вингера сборной Англии

Руслан Травкін — 31 августа, 10:03
Минус конкурент для Мудрика: Арсенал арендовал у Челси вингера сборной Англии
Рахім Стерлінг (ліворуч)
x.com/Arsenal

Лондонский Арсенал объявил об аренде на сезон-2024/25 вингера Челси и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Об этом сообщает пресс-служба "канониров".

29-летний футболист перешел в Челси летом 2022 года. "Синие" купили его у Манчестер Сити за 55 млн евро. За два сезона Рахим забил 19 голов за 81 матч.

Стерлинг является воспитанником Ливерпуля, за который играл до лета 2015 года. В составе сборной Англии вингер отличился 20 раз за 82 поединка. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

Напомним, что за Челси играет украинец Михаил Мудрик. "Аристократы" пополнят состав другим атакующим игроком сборной Англии Джейдоном Санчо — футболиста арендуют с Манчестер Юнайтед.

Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Рахім Стерлінг

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