Не дать Динамо стать чемпионами - Туран о своей цели в Шахтере

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран дал первое интервью в статусе главного тренера Шахтера.

Разговор с турецкий специалистом публикует официальный сайт горняков.

Туран рассказал о том, какие факторы стимулировали его принять предложение и стать главным тренером Шахтера.

"Прежде всего самым важным было то, что от первых встреч речь шла только об игре и о том, что происходит на поле. Я люблю говорить о футболе, о деталях. Поэтому я увидел, что также есть интерес к деталям. Второе - на протяжении своей карьеры я был игроком и тренером, который стремился, мечтал о победе. Шахтер также имеет цель, мечтает снова побеждать, всегда", -- заявил Туран.

Вспомнил наставник и о принципиальном противостоянии с киевским Динамо.

"Я знаю, что Динамо Киев является важным соперником. Я очень уважаю их. И моя цель -- никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга. И то, что нам нужно в нашей стране, я снова говорю о нашей стране Украине, нам это нужно. Перед победой или поражением. Делать людей счастливыми. Я на сто процентов хочу победить, я хочу сделать все возможное, но мы не должны забывать о сути жизни", - рассказал Арда.

Напомним, что турецкий специалист стал главным тренером донецкого Шахтера 27 мая.

Ранее сообщалось, что новый наставник горняков хочет подписать в клуб нескольких новичков. Среди них - форвард Ренна и голкипер Трабзонспора.