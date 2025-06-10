У Украины почти все сильнейшие, но и соперники в порядке. Анонс молодежного Евро

Уже 11 июня в Словакии начнется чемпионат Европы U-21. Украина стартует 12 числа в 18:00, где сыграет против датчан. 15 июня в то же время наши сыграют против финнов, а 18-го – против сборной Нидерландов.

"Чемпион" решил анонсировать турнир детально.

Украинский состав – практически дримтим

В самом начале, вместо тысячи слов – заявка наших.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания);

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба – Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Ковалевка), Виталий Роман (Рух Львов), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция);

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагарь, Валентин Рубчинский (все – Динамо Киев), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба – Карпаты Львов), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Александр Яцык (Заря Луганск), Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Приятно, что даже Ярмолюка из клуба АПЛ удалось выманить на молодежный турнир. Ванат, Батагов, Бражко уже настолько давно в центре внимания, что и не воспринимаются как молодежь – это очень опытные игроки, Ванат приезжает с призом лучшего футболиста УПЛ. Наверное, в контексте этого не должно удивлять, что на турнир наши вышли парадным маршем: после 8 туров у молодежки было 8 побед.

УАФ

На финише, правда, Сербия и Англия дома обыграли Украину, а "три льва" даже сбросили наших на второе место, но основная задача на тот момент была уже решена. Не стоит прибедняться: на молодежных турнирах своя иерархия, и обойти в отборе безусловных топов сербов (одно золото и три серебра Евро) дорогого стоит. Унаи Мельгоса, так долго помогавший Реброву, без Реброва справляется лучше, чем Ребров без него.

Кто в соперниках?

Нидерланды – страна, которая на молодежном уровне является даже большим топом, чем на взрослом. Россыпь талантов у них была, есть и, наверное, будет всегда – из той команды, которая в финале молодежного Евро-2006 разгромила команду Михайличенко, большую карьеру сделали Хунтелаар, Вермеер, Влаар, Схаарс, Эммануэльсон, Айсатти. И это еще Ворм и Пасвер смотрели тот матч со скамейки запасных.

Кто сейчас? Маатсен – самый опытный игрок, его ухода хватило, чтобы дортмундская Боруссия завалила старт прошлого сезона. Сейчас он в Астон Вилле – и очень помог английскому клубу продолжить прогресс из аутсайдера практически в гранды. Крайний защитник современной формации (то есть тот, кто развивает атаку) и, что важнее, супертоп-уровня.

Кеннет Тейлор невероятно давно на радарах: в каждом из последних трех сезонов за Аякс он сыграл более 40 (!) матчей, да и за национальную сборную сыграл. Талантливый и креативный полузащитник удостоен премии Марко ван Бастена, которая вручается лучшим игрокам года в клубе. Девайн Ренч и Салах-Эддин зимой перешли в Рому, чем помогли "волкам" сформировать бронированную оборону. Райан Фламинго играет в основе ПСВ, своим голом помог выбить Ювентус и выйти в 1/8 Лиги чемпионов. Да и "просто" представители Эредивизии – это представители неплохой лиги, будем честны.

Примерно то же самое можно сказать о молодежи Дании – даже в Аяксе, по давней дружеской традиции, игрок тоже есть. Традиции Лаудрупов и Эриксена продолжил Антон Гоэи, правый защитник "евреев". Тоже есть защитник, перешедший зимой в римский клуб: Оливер Провстгор теперь играет за Лацио. Тоже есть игрок из большой английской команды: Уильям Осула выступает в Ньюкасле... Но все же уровень заметно ниже: датские звездочки играют в топ-лигах очень мало, и наша команда с ним вполне сопоставима.

Ну а финнов наши уверенно превосходят. Челси в списке клубов выглядит, конечно, страшно, но Лукас Бергстрем в иерархию вратарей "синих" даже в тройку лучших не входит. Пока Бергстрем играет в арендах за очень скромные команды – как и почти все в заявке "филинов". Значительная часть состава составляет слабый финский чемпионат, легионеры из вторых дивизионов Германии, Испании - в общем, с такой командой просто необходимо ставить задачу выигрыша.

Что интересное в других группах? Скромная Испания, звездная Англия, новая Грузия

Историческое первое место по количеству побед в турнире делят Испания и Италия – и надо такому случиться, чтобы они оказались в одной группе. Более того, они оказались в группе А – то есть той самой, где расположены хозяева турнира. Вот это я понимаю, слепая жеребьевка: словаки приобрели главных топов! И Румынию, которую тоже нельзя списывать со счетов – этот Евро будет четвертым подряд, на который пробилась команда.

Составы топов, кстати, на этот раз скромные. Из всей легендарной молодежи Барсы в "ла рохиту" поехали лишь глубоко запасной Пабло Торре - и Жерар Мартин, который в Барсе пока что проявлял себя с нежелательной стороны. Из Реала вообще никого (они и в основную сборную мало кого отправляют), из Атлетико – один Алехандро Итурбе, который не играл за первую команду. При этом любые проблемы Испании – это проблемы сборной, которая комплектуется в топ-лиге, и те же Валенсия с Сосьедадом, которые стали базовыми командами, тоже, конечно, способны вырастить новых звезд.

В составе итальянцев выделяется Вилли Ньонто – вечно перспективный форвард, который помогал Лидсу побеждать на Энфилде Ливерпуль еще три года назад. Да, Лидс потом вылетел, а Ньонто до сих пор в нем, потому что нестабилен – но на фоне 99% участников турнира такой игрок, сыгравший почти 200 (!) матчей на высоком уровне, практически ветеран. Руджери – важный игрок Аталанты, Ндур, до 20 лет сыгравший за пять команд (Бенфика, ПСЖ, Брага, Бешикташ, Фиорентина), тоже имеет большой опыт... В целом против такой команды непросто будет даже испанцам. Остальным хочется просто пожелать удачи.

В группе Б стартует действующий обладатель трофея. Англичане в 2023 привели неприлично сильный состав, с Палмером, Гордоном, Мадуэке, Гиббз-Уайтом – и не оставили шансов другим. Сейчас он тоже неплох. Джоб Беллингем на днях заканчивает переход в дортмундскую Боруссию, Элиотт и Кванса сидят в запасе Ливерпуля лишь из-за бешеной конкуренции (а когда Элиотту дали шанс, он забил победный гол в Париже), Ливраменто сыграл уже почти 100 матчей в АПЛ.

Интересно, что и стартовые условия почти совпадают: так же, как и два года, компанию "трем львам" составляют Германия и Чехия. Вот только тогда четвертый участник группы, самый скромный Израиль, пробился в полуфинал (вратарь Перец после этого перешел в Баварию) – то есть бундестим не вышли из группы. Что ж, они имеют достойный состав, чтобы реабилитироваться: из одного Айнтрахта, приехала пара перспективных защитников, Браун и Коллинз, а также вингер Кнауфф. Последний – еще один акселерат, уже сыгравший почти 200 игр за дортмундскую Боруссию и Айнтрахт.

Ник Вольтемади даже в очень кризисном Штутгарте в первый же сезон забил 12 голов, Ноа Атуболу провел феноменальный сезон в воротах Фрайбурга, и даже "средний класс" очень и очень достойный (тот же Майнц, из которого вызвали двух игроков, провел отличный сезон) – в целом от немцев можно ждать прорыва. Для выхода из группы оснований достаточно: у чехов совсем незвездный состав, Словения, которая на сам турнир пробилась во второй раз в истории – просто массовка. Правда, так думали два года назад и об Израиле, бесспорно.

Группа С интригует еще и тем, что в случае выхода из группы сборной Украины придется играть именно с ее представителями. И здесь, конечно, ничего легкого ждать не придется – ни при каких раскладах. Во-первых, там французы, с их очередным, миллионным топ-составом. Форвард Матис Тель успел уже не просто поиграть, а целую связку титулов выиграть: два чемпионства с Баварией, Лига Европы с Тоттенхэмом. Из Айнтрахта перспективный игрок подъехал и сюда (это атакующий хавбек Жан-Маттео Баойя), из Вильярреала пришел Тьерно Барри, который за сезон в Ла Лиге забил 11 мячей, Лукеба давно основной защитник РБ Лейпциг ... В общем сложно будет всем.

У португальцев игроков на виду меньше, но... Всё же все понимают, что эти ребята из Бенфики и Спортинга будут проданы в топ-клубы за суммы от 50 миллионов. Соареш уже сейчас подпирает Трубина и во многих матчах сезона выходил в основе Бенфики. Жеованни Кенда - важный "крайний" Спортинга, Карлос Форбс пока получает идеальное футбольное образование: сначала Аякс, затем Вулверхэмптон, где очень много соотечественников - можно ждать прорыв. Как раз для таких сборных, как португальцы, молодежные турниры – витрина, возможность проявить себя. Из предыдущих пяти турниров два португальцы закончили в финалах – может, "выстрелят" и на этот раз.

Уже все понимают, что грузинский футбол переживает расцвет. Помимо очевидных проявлений (плей-офф чемпионата Европы, Кварацхелия и Мамардашвили в топ-клубах), есть неочевидное: этот молодежный Евро – второй подряд, на который пробились грузины, он же второй в истории страны. На первом они выиграли группу с Нидерландами, Бельгией и Португалией, а затем нелепо проиграли Израилю – может в этот раз установят новый рекорд?

Состав грузин, конечно, выглядит "темным лесом" – Азаровы и Майсурадзе выделяются лишь потому, что представляют клубы УПЛ. Но для таких сборных молодежные турниры - лучшая возможность показать себя, чем для португальцев. То же касается и четвертого участника группы, сборной Польши, у которой абсолютно все участники представляют слабые лиги. В конце концов, так ли сильна современная УПЛ? Играть научились все, и надо стремиться показать максимум, а не ждать подарков от соперников.