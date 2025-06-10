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У Украины почти все сильнейшие, но и соперники в порядке. Анонс молодежного Евро

Віталій Пасічний — 10 июня 2025, 19:00
УАФ
У Украины почти все сильнейшие, но и соперники в порядке. Анонс молодежного Евро

Уже 11 июня в Словакии начнется чемпионат Европы U-21. Украина стартует 12 числа в 18:00, где сыграет против датчан. 15 июня в то же время наши сыграют против финнов, а 18-го  против сборной Нидерландов.

"Чемпион" решил анонсировать турнир детально.

Украинский состав  практически дримтим

В самом начале, вместо тысячи слов  заявка наших.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания);

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба  Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Ковалевка), Виталий Роман (Рух Львов), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция);

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагарь, Валентин Рубчинский (все  Динамо Киев), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба  Карпаты Львов), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Александр Яцык (Заря Луганск), Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Приятно, что даже Ярмолюка из клуба АПЛ удалось выманить на молодежный турнир. Ванат, Батагов, Бражко уже настолько давно в центре внимания, что и не воспринимаются как молодежь  это очень опытные игроки, Ванат приезжает с призом лучшего футболиста УПЛ. Наверное, в контексте этого не должно удивлять, что на турнир наши вышли парадным маршем: после 8 туров у молодежки было 8 побед.

УАФ

На финише, правда, Сербия и Англия дома обыграли Украину, а "три льва" даже сбросили наших на второе место, но основная задача на тот момент была уже решена. Не стоит прибедняться: на молодежных турнирах своя иерархия, и обойти в отборе безусловных топов сербов (одно золото и три серебра Евро) дорогого стоит. Унаи Мельгоса, так долго помогавший Реброву, без Реброва справляется лучше, чем Ребров без него.

Кто в соперниках?

Нидерланды  страна, которая на молодежном уровне является даже большим топом, чем на взрослом. Россыпь талантов у них была, есть и, наверное, будет всегда  из той команды, которая в финале молодежного Евро-2006 разгромила команду Михайличенко, большую карьеру сделали Хунтелаар, Вермеер, Влаар, Схаарс, Эммануэльсон, Айсатти. И это еще Ворм и Пасвер смотрели тот матч со скамейки запасных.

Кто сейчас? Маатсен – самый опытный игрок, его ухода хватило, чтобы дортмундская Боруссия завалила старт прошлого сезона. Сейчас он в Астон Вилле  и очень помог английскому клубу продолжить прогресс из аутсайдера практически в гранды. Крайний защитник современной формации (то есть тот, кто развивает атаку) и, что важнее, супертоп-уровня.

Кеннет Тейлор невероятно давно на радарах: в каждом из последних трех сезонов за Аякс он сыграл более 40 (!) матчей, да и за национальную сборную сыграл. Талантливый и креативный полузащитник удостоен премии Марко ван Бастена, которая вручается лучшим игрокам года в клубе. Девайн Ренч и Салах-Эддин зимой перешли в Рому, чем помогли "волкам" сформировать бронированную оборону. Райан Фламинго играет в основе ПСВ, своим голом помог выбить Ювентус и выйти в 1/8 Лиги чемпионов. Да и "просто" представители Эредивизии – это представители неплохой лиги, будем честны.

Примерно то же самое можно сказать о молодежи Дании – даже в Аяксе, по давней дружеской традиции, игрок тоже есть. Традиции Лаудрупов и Эриксена продолжил Антон Гоэи, правый защитник "евреев". Тоже есть защитник, перешедший зимой в римский клуб: Оливер Провстгор теперь играет за Лацио. Тоже есть игрок из большой английской команды: Уильям Осула выступает в Ньюкасле... Но все же уровень заметно ниже: датские звездочки играют в топ-лигах очень мало, и наша команда с ним вполне сопоставима.

Ну а финнов наши уверенно превосходят. Челси в списке клубов выглядит, конечно, страшно, но Лукас Бергстрем в иерархию вратарей "синих" даже в тройку лучших не входит. Пока Бергстрем играет в арендах за очень скромные команды – как и почти все в заявке "филинов". Значительная часть состава составляет слабый финский чемпионат, легионеры из вторых дивизионов Германии, Испании - в общем, с такой командой просто необходимо ставить задачу выигрыша.

Что интересное в других группах? Скромная Испания, звездная Англия, новая Грузия

Историческое первое место по количеству побед в турнире делят Испания и Италия – и надо такому случиться, чтобы они оказались в одной группе. Более того, они оказались в группе А – то есть той самой, где расположены хозяева турнира. Вот это я понимаю, слепая жеребьевка: словаки приобрели главных топов! И Румынию, которую тоже нельзя списывать со счетов – этот Евро будет четвертым подряд, на который пробилась команда.

Составы топов, кстати, на этот раз скромные. Из всей легендарной молодежи Барсы в "ла рохиту" поехали лишь глубоко запасной Пабло Торре - и Жерар Мартин, который в Барсе пока что проявлял себя с нежелательной стороны. Из Реала вообще никого (они и в основную сборную мало кого отправляют), из Атлетико – один Алехандро Итурбе, который не играл за первую команду. При этом любые проблемы Испании – это проблемы сборной, которая комплектуется в топ-лиге, и те же Валенсия с Сосьедадом, которые стали базовыми командами, тоже, конечно, способны вырастить новых звезд.

В составе итальянцев выделяется Вилли Ньонто – вечно перспективный форвард, который помогал Лидсу побеждать на Энфилде Ливерпуль еще три года назад. Да, Лидс потом вылетел, а Ньонто до сих пор в нем, потому что нестабилен – но на фоне 99% участников турнира такой игрок, сыгравший почти 200 (!) матчей на высоком уровне, практически ветеран. Руджери – важный игрок Аталанты, Ндур, до 20 лет сыгравший за пять команд (Бенфика, ПСЖ, Брага, Бешикташ, Фиорентина), тоже имеет большой опыт... В целом против такой команды непросто будет даже испанцам. Остальным хочется просто пожелать удачи.

В группе Б стартует действующий обладатель трофея. Англичане в 2023 привели неприлично сильный состав, с Палмером, Гордоном, Мадуэке, Гиббз-Уайтом – и не оставили шансов другим. Сейчас он тоже неплох. Джоб Беллингем на днях заканчивает переход в дортмундскую Боруссию, Элиотт и Кванса сидят в запасе Ливерпуля лишь из-за бешеной конкуренции (а когда Элиотту дали шанс, он забил победный гол в Париже), Ливраменто сыграл уже почти 100 матчей в АПЛ.

Интересно, что и стартовые условия почти совпадают: так же, как и два года, компанию "трем львам" составляют Германия и Чехия. Вот только тогда четвертый участник группы, самый скромный Израиль, пробился в полуфинал (вратарь Перец после этого перешел в Баварию) – то есть бундестим не вышли из группы. Что ж, они имеют достойный состав, чтобы реабилитироваться: из одного Айнтрахта, приехала пара перспективных защитников, Браун и Коллинз, а также вингер Кнауфф. Последний – еще один акселерат, уже сыгравший почти 200 игр за дортмундскую Боруссию и Айнтрахт.

Ник Вольтемади даже в очень кризисном Штутгарте в первый же сезон забил 12 голов, Ноа Атуболу провел феноменальный сезон в воротах Фрайбурга, и даже "средний класс" очень и очень достойный (тот же Майнц, из которого вызвали двух игроков, провел отличный сезон) – в целом от немцев можно ждать прорыва. Для выхода из группы оснований достаточно: у чехов совсем незвездный состав, Словения, которая на сам турнир пробилась во второй раз в истории – просто массовка. Правда, так думали два года назад и об Израиле, бесспорно.

Группа С интригует еще и тем, что в случае выхода из группы сборной Украины придется играть именно с ее представителями. И здесь, конечно, ничего легкого ждать не придется – ни при каких раскладах. Во-первых, там французы, с их очередным, миллионным топ-составом. Форвард Матис Тель успел уже не просто поиграть, а целую связку титулов выиграть: два чемпионства с Баварией, Лига Европы с Тоттенхэмом. Из Айнтрахта перспективный игрок подъехал и сюда (это атакующий хавбек Жан-Маттео Баойя), из Вильярреала пришел Тьерно Барри, который за сезон в Ла Лиге забил 11 мячей, Лукеба давно основной защитник РБ Лейпциг ... В общем сложно будет всем.

У португальцев игроков на виду меньше, но... Всё же все понимают, что эти ребята из Бенфики и Спортинга будут проданы в топ-клубы за суммы от 50 миллионов. Соареш уже сейчас подпирает Трубина и во многих матчах сезона выходил в основе Бенфики. Жеованни Кенда - важный "крайний" Спортинга, Карлос Форбс пока получает идеальное футбольное образование: сначала Аякс, затем Вулверхэмптон, где очень много соотечественников - можно ждать прорыв. Как раз для таких сборных, как португальцы, молодежные турниры – витрина, возможность проявить себя. Из предыдущих пяти турниров два португальцы закончили в финалах – может, "выстрелят" и на этот раз.

Уже все понимают, что грузинский футбол переживает расцвет. Помимо очевидных проявлений (плей-офф чемпионата Европы, Кварацхелия и Мамардашвили в топ-клубах), есть неочевидное: этот молодежный Евро – второй подряд, на который пробились грузины, он же второй в истории страны. На первом они выиграли группу с Нидерландами, Бельгией и Португалией, а затем нелепо проиграли Израилю – может в этот раз установят новый рекорд?

Состав грузин, конечно, выглядит "темным лесом" – Азаровы и Майсурадзе выделяются лишь потому, что представляют клубы УПЛ. Но для таких сборных молодежные турниры - лучшая возможность показать себя, чем для португальцев. То же касается и четвертого участника группы, сборной Польши, у которой абсолютно все участники представляют слабые лиги. В конце концов, так ли сильна современная УПЛ? Играть научились все, и надо стремиться показать максимум, а не ждать подарков от соперников.

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