Лунин получил наивысшую оценку в матче Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Голкипер Реала Андрей Лунин стал главным героем своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании против Сосьедада.

Это была уже девятая игра в этом сезоне, в которой 26-летний украинец вышел в стартовом составе "бланкос". В поединке с басками именно выступление Андрея помогло мадридскому клубу одержать победу со счетом 1:0.

За свою надежную игру, которая не позволила сопернику отличиться голом, Лунин получил от SofaScore оценку 8,9, что стало лучшим показателем среди всех участников матча. Вторую наивысшую оценку получил одноклубник вратаря сборной Украины Джуд Беллингем (8,1).

За 90 минут игрового времени Андрей Лунин совершил 6 сейвов, 5 из которых были после ударов из пределов штрафной площади. Украинец 52 раза касался мяча, отдал 33 из 39 передач (85%) и выполнил 5 точных переводов мяча из 11.

В предыдущих 8 поединках Лунин пропустил 12 голов и трижды отстоял на "ноль". В этом сезоне он принял участие во всех четырех матчах Кубка Испании.

Напомним, что земляк Андрея Лунина Виталий Миколенко отметился ассистом, который спас Эвертон от поражения Брентфорду Егора Ярмолюка.