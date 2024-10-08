Поступок Человека с большой буквы: история, которая кроется за криком Иньесты в финале ЧМ-2010

Через 11 месяцев после смерти Дани Харке, своего лучшего друга, автор важнейшего гола в истории Испании взволновал мир своей самоотверженностью.

Что мы знаем об Андресе Иньесте? Перед нами один из лучших футболистов в истории испанского футбола, легенда Барселоны и одновременно скромный игрок и парень. На его счету десятки важных голов и такое же количество выигранных титулов, сотни моментов, запечатлевшихся в памяти поклонников футбола, воплощение мечтаний болельщиков как "фурии рохи", так и каталонского гранда. Но одну историю из жизни величественного полузащитника, настоящего маэстро футбола, знает далеко не каждый поклонник спорта №1.

Даниил Моисеенков предлагает узнать об Андресе Иньесте Лухане больше через эпизод из жизни футболиста, который был определяющим в жизни и карьере воспитанника Барселоны.

Андрес Иньеста – гений из Альбасете, который вовремя перешел в Ла-Массию и стал великим. Человек, забивший тот мяч в истории Испании, который поразил мир, и прошедший футбол в спокойном, играющем стиле, почти всегда выглядя старше, чем он был на самом деле.

Фото из социальных сетей

Однако кроме трофеев, голов, ассистов и магии на поле, в карьере Андреса, официально закончившейся вчера, 7-го октября, была еще и история дружбы с Дани Харке, которая запомнилась навсегда и вошла в историю футбола благодаря тому же удару в 2010 году.

11 месяцев. Именно столько времени прошло. Дани Харке, его лучший друг, с которым они дружили еще с детства, умер. Боль была очень сильной. Настолько, что затягивала его в очень темные места. Но за 11 месяцев один из лучших футболистов в истории Испании получил свою награду, а вместе с ней и дань памяти другу, которого больше нет.

Весь свой путь в футболе Даниэль Харке Гонсалес связал с Эспаньолом – клубом из Барселоны-города, который является давним принципиальным соперником Барселоны-клуба. Не таким, как мадридский Реал, однако у многих болельщиков "сине-гранатовых" столь же ненавистным. С Харке Иньеста выиграл юношеский чемпионат Европы-2002, с Харке он дружил и раньше, с Харке проводил время вне тренировок и матчей, имел общие интересы. Помимо победы на Евро U-19, Даниэль успел поднять над головой Кубок Испании-2006 и выйти в финал Кубка УЕФА-2006/2007. Это произошло почти за два года до его смерти.

"Дани Харке, всегда с нами". Безумный рывок испанского плеймейкера, только что нанесшего удар с правой ноги, который принес Испании победу на чемпионате мира, запечатлелся в коллективной памяти. В ту ночь, 11 июля 2010 года, спустя 11 месяцев после смерти Харке (это произошло 9 августа 2009 года), Андрес Иньеста поднял футболку своей национальной сборной, чтобы показать послание от души. И сделал он это в финале против Нидерландов, ни много ни мало.

"Когда мне это пришло в голову? Как раз перед тем, как я вышел на разминку, за 25 минут до матча эта тема пришла мне в голову, что-то пришло в голову, и я попросил, чтобы мне сделали эту футболку. Не потому, что я думал, что забью гол, но если мы выиграем чемпионат мира, ты снимаешь футболку и показываешь послание. Такая была идея. И даже в фильме не получилось бы лучше", – рассказывал позже Иньеста.

Фото из социальных сетей

Посвящение попало на глаза жене Дани Харке, которая после смерти лучшего друга Иньесты больше никогда не видела футбольных матчей. Ему было всего 26 лет, когда сердечная недостаточность привела к его преждевременной смерти во время предсезонной тренировки Эспаньола во Флоренции. Харке был без сознания, когда его нашел партнер по команде, и спасти жизнь Даниэля в реанимации больницы уже не смогли. Причина сердечного приступа так и не была установлена. Накануне Харке провел тренировку в рамках подготовки к игре, и его состояние здоровья не вызвало никаких нареканий или подозрений. Трагизму ситуации добавляет то, что Дани умер, разговаривая с ней по телефону.

Фото из социальных сетей

"Моя мать кричала: "Смотри, смотри, смотри! Я не хотела смотреть, потому что знала, что он будет там. Не знаю почему, но я это чувствовала. Да, еще до того, как он забил, я почувствовала гол. Это называется интуицией, предвкушением, судьбой, как угодно, но Андрес – человек, который мог бы посвятить этот гол своей семье, жене, детям, многим людям... И он посвятил его Дани!”, – благодарила потом Джессика Альварес – жена Харке.

Андрес Иньеста и новость о смерти Дани Жарке

"Я не мог в это поверить. От этой новости у меня замерло сердце. Следующие несколько дней в Барселоне были ужасными. С тех пор началось мое свободное падение в неизвестное место. Я увидел бездну. И тогда я сказал врачу: "Я больше не могу", – вспоминал Иньеста об этом ужасном моменте.

Это сказал сам Андрес. Он шел прямо в пропасть. Он не был таким, как все, и знал, что находится в "свободном падении": травмы не давали ему покоя круглый год. Это было похоже на снежный шар, который становился все больше и больше. Его тело и разум не могли найти связь, и поэтому он даже думал о том, чтобы бросить играть.

Контекст был не второстепенным фактом: он был на пике славы Барселоны Пепа Гвардиолы. У него был не самый лучший год, и он вызывал много сомнений, но Висенте дель Боске включил Иньесту в окончательный состав. На чемпионате мира Испания дошла до 1/8, и именно там произошло настоящее возвращение Андреса Иньесты. Он стал инициатором комбинации, завершившейся голом Давида Вильи в ворота Португалии.

Эта же формула сработала в четвертьфинале против Парагвая и, наконец, в финале, ставшем большим моментом для не менее великого испанского полузащитника.

Испания прибыла на финал чемпионата мира в статусе серьезного фаворита, учитывая, что "фурия" владела титулом чемпиона Европы, выиграв Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса, передавшего бразды правления дель Боске перед мундиалем.

После поражения от Швейцарии в своей первой игре Испания прошла в финал, одержав победы над Гондурасом и Чили на групповом этапе, Португалией в 1/8, Парагваем в четвертьфинале и Германией в полуфинале.

Andres Iniesta's historic goal and a first #FIFAWorldCup for 🇪🇸



👀 Like Argentina at #Qatar2022, Spain had lost their first game in 2010. pic.twitter.com/389b9HavaV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

В финале прошло уже 116 минут матча, а Иньеста забил тот самый важный мяч в своей карьере и в истории испанского футбола. Пас от Сеска Фабрегаса оставил мяч во владении 6-го номера сборной Испании, который принял его, немного придержал, а затем нанес удар правой ногой, вложив сердце и душу в это касание, не оставившее нидерландскому голкиперу Мартену Стекеленбургу никаких шансов.

Стадион "Соккер Сити" в Йоханнесбурге "взорвался", а Иньеста побежал в угол, чтобы отпраздновать этот гол в своей футболке в память о покойном игроке Эспаньола. Изображение Андреса, бегущего полного радости, и с надписью "Дани Харке, всегда с нами", вошло в историю футбола. Как туда вошел, непременно, и сам Андрес.

ФК Барселона

Когда в сезоне-2010/11 Барселона приехала в гости к Эспаньолу, вместо привычного свиста, которым фанаты "попугаев" встречают игроков "блауграны" уже очень много лет, Иньеста услышал в свой адрес только аплодисменты стоя. Для них он теперь был не просто героем мундиаля и лидером вечного соперника по городу, но и выдающимся человеком, который не забывает легенду "перикос" до сих пор.

Андрес Иньеста – клубная карьера:

Альбасете (академия – до 1996-го)

Барселона (академия – 1996-2002)

Барселона (первая команда – 2002-2018)

Висел Кобе (2018-2023)

Эмирейтс (2023-2024)

Барса всего: 674 матча, 57 голов, 135 ассистов, 32 титула

Виссел Кобе в общей сложности: 134 матча, 26 голов, 25 ассистов, 3 титула

Эмирейтс в общей сложности: 23 матча, 5 голов, 1 ассист

Андрес Иньеста – карьера в сборной Испании:

131 матч

14 голов

30 ассистов

2006-2018

2 чемпионата Европы

1 чемпионат мира

Даниил МОИСЕЕНКОВ, для Чемпиона