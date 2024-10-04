Умер бывший президент ФФУ Анатолий Коньков

Скончался бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Ему было 75 лет. Коньков возглавлял ФФУ (нынешняя Ассоциация футбола Украины) со 2 сентября 2012 по 23 января 2015 года.

В прошлом защитник и полузащитник . Мастер спорта (с 1969), мастер спорта международного класса (с 1975), заслуженный мастер спорта СССР (с 1982), заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (с 2011).

Тренировал Таврию, Шахтер, Зенит, СК Николаев, Сталь (Алчевск), Интер (Баку), а также молодежную и национальную сборную Украины.

Также с 2008 по 2012 год занимал должность спортивного директора алчевской Стали.