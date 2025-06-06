Три дебютанта, ни одного ветерана, одно возвращение после большой паузы. С кем Ребров поехал в Канаду

Отпуск для украинских звёзд футбола всё никак не наступит. После завершения клубного сезона сборная Украины собралась, чтобы сыграть матчи на товарищеском турнире Canadian Shield, который пройдёт в Торонто. Сборная сыграет 7 июня с Канадой и 10 июня с Новой Зеландией. Чемпион решил проанализировать состав национальной команды.

Давайте с самого начала зафиксируем: никому эти матчи сборной Украины не нужны так сильно, как Сергею Реброву.

Проигрыш после 3:1 в первом матче Бельгии был больше, чем просто поражением – он был пощёчиной, причём именно в противостоянии Гарсии с Ребровым. Неудачи можно, конечно, прощать, как простили Михаилу Фоменко поражение с 2:0 с французами – но тут есть принципиальная разница. Фоменко в этот плей-офф сам команду и вытащил, в практически безнадёжной ситуации дважды обыграв Польшу. Ребров же в очень простой группе пропустил вперёд сборную Чехии – и именно поэтому оказался в этом плей-офф.

К Реброву вообще чем дальше, тем больше вопросов. 0:3 от Румынии, невыход из группы на Евро, очень слабая игра, когда в роли "спасителя" раз за разом выходит Яремчук, которого выпускают на замены – и всё это, главное, с очень серьёзными игроками в составе. Новости о возможном переходе Забарного в ПСЖ, Лунина в Милан/МЮ, факт пребывания Довбика в Роме, а Зинченко в Арсенале сильно диссонируют с проигрышами той же Румынии, журналисты которой называют сегодняшнее поколение слабейшим в истории.

Итак, Реброву эти матчи нужнее, чем игрокам и болельщикам. Победы могут снять напряжение, найти скрытые ресурсы, заставить забыть о проигрышах. С кем же он подходит к этим играм?

Сергей Ребров (слева) и Висенте Гомес (справа) Фото – УАФ

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - Шахтер Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба – Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (Плимут, Англия), Евгений Чеберко (Коламбус Крю Колумбус, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все – Динамо Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).

Один нападающий, 13 полузащитников

Состав, во-первых, по длине обычный для "нормальных" матчей, но короткий для игр-проверок. 26 человек – это немного для матчей, где, по определению, можно ждать 11 замен в перерыве. Особенно в контексте этого поражает, что в сборную приехал ОДИН форвард – та самая "палочка-выручалочка" Реброва по фамилии Яремчук.

Роман Яремчук УАФ

Понятно, что Довбик на самом финише сезона получил травму, а Ванат сейчас в молодёжке. Но разве такие матчи – не лучшая возможность проверить дублёров, дать шанс тем, кто в конце списка возможных вариантов? Юрий Коломоец значительную часть карьеры провел на уровне ниже, чем даже УПЛ – но когда он забил десяток мячей за Ворсклу, свой матч в сборной сыграл. Филиппов, Будкивский свой матч в главной команде страны, на глазах многочисленной украинской диаспоры в Канаде, могли бы и получить.

Яремчук, между прочим, сыграл всего 969 минут за сезон в Олимпиакосе, за весь чемпионат забил аж четыре мяча. Ладно-ладно, всего за сезон набралось 10, два из них – в Лиге Европы, самому Будё-Глимту, да и вообще, в сборной он уже давно играет намного лучше, чем за любые клубы. Но если Роман один, то, наверное, он выйдет в "старте" – а в "старте" он менее эффективен, чем когда выходил на замены.

Зато игроков средней линии на три состава. Было бы интересно взглянуть на двусторонки сборной. Как они играют? Яремчук по очереди прессингует то одну линию обороны, то другую?

Три новых лица

Поводов выслушать песенку новичка у нас в этот раз три. При этом Бондаренко за дебютанта даже сложно воспринимать. Факт НЕвызова человека с 20+ матчами в Лиге чемпионов, одного из самых опытных в современном Шахтёре был аномалией. Да, высокая конкуренция на позицию опорника – ну и Артёму просто не везло в решающий момент. Был случай, когда перед играми сборных он получил красные карточки в двух матчах за "горняков" подряд, недополучил игровую практику по такой необычной причине – и не получил исторический вызов именно поэтому.

Артем Бондаренко ФК Шахтёр

Зато вызваны прошлое и настоящее Александрии. Николай Михайленко в Динамо усадил в запас Бражко – тут не о чем говорить, было бы дикостью, если бы он не получил шанс. Мартынюк, который провёл отличный отрезок в Александрии, тоже логичен – и оказывает серьёзную конкуренцию Богдану Михайличенко в тот редкий момент, когда травмирован Миколенко.

Правда, есть ещё одно лицо, которое вполне можно назвать новым. Евгений Чеберко играл, конечно, за сборную, но:

а) пять лет назад;

б) в другом товарняке;

в) значительную часть этих пяти лет даже в самые широкие списки не входил.

Его вызов, честно говоря, и сейчас вызывает удивление: при живых Забарном, Таловерове, Матвиенко, Бондаре... Но если вспомнить, что Евгений выступает за Коламбус Крю, удивление пропадает. 500 километров, которые разделяют Коламбус и Торонто – это по американским меркам чуть ли не пешая доступность.

Кто выпал из команды?

Впервые за огромный срок в составе сборной нет ни одного человека старше 29. Соответственно, почти бесконечен список ветеранов, которых не вызвали: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Буяльский, Малиновский, Бущан... Сватка не спас даже факт выступлений в Америке (правда, ему из Техаса лететь всё равно далеко), Ярмоленко рискует так и не побить рекорд Шевченко (осталось два гола, но Андрей в сборной и отличается уже очень редко).

Хочется увидеть побольше экспериментов. Гуцуляк к 27 годам сыграл всего семь игр за сборную – но когда вышел против Бельгии, был просто прекрасен. Таловеров классно играл за Плимут, Зубков феноменален в Трабзонспоре. А может, сыграть с первых минут без чистого форварда – и выпустить Яремчука на замену? Со введением Лиги наций стопроцентные товарняки стали для сборных редкостью – и их надо использовать для того, что в официальных матчах использовать страшно.