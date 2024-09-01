Это полный цирк: Алиев отреагировал на розыск в РФ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на объявление в розыск в Российской Федерации и подозрение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Слова футболиста передает zbirna.com.

"Розыск за якобы терроризм в России? Это полный цирк! Когда россияне убивают наших невинных детей и женщин, и устраивают акты терроризма по всей нашей невинной стране, то мне абсолютно наплевать на этих петухов, что они там против меня открыли. Я в эту гробу" Россию не собирался ехать и собираться не буду. В этой стране даже не знаю, как ее назвать – все люди – террористы, которые идут прямо или косвенно напали на нашу страну. больше не существовало!

Я очень хочу, чтобы наши пацаны захватили Курск, и я приехал в этот город. Я жил там до 14 лет. Я мечтаю туда приехать. Курск – это Украина! Желаю всем нашим пацанам мирного неба над головой и здоровьем. Продвигайтесь дальше, ребята!", - сказал Алиев.