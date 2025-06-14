Александрия назвала стадион, на котором будет проводить домашние матчи Лиги конференций

Александрия подтвердила информацию о том, что номинально домашние матчи еврокубков будет проводить в польском Катовице.

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Вице-чемпион Украины будет принимать поединки Лиги конференций на стадионе "GKS Катовице" в Польше, который был открыт в этом году, он вмещает 15 тысяч зрителей.

Александрия начнет участие в Лиге конференций со второго квалификационного раунда. Жеребьевка состоится 18 июня, а матчи – 24 и 31 июля.

Ранее сообщалось, что клуб подыскал замену главному тренеру команды Руслану Ротаню, который покинул клуб после завершения сезона-2024/25.