Экс-игрока Динамо и сборной Украины Алиева объявили в розыск в РФ

В России возбуждено уголовное дело против бывшего игрока Динамо и сборной Украины Александра Алиева.

Об этом сообщает Московское управление следственного комитета РФ.

Его объявили в розыск и выдвинули подозрения в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Это произошло после того, как Алиев опубликовал в своем Instagram видео, в котором призвал украинских военнослужащих в Курской области продвигаться дальше и "убивать мирное население так, как они это делают с нашими женщинами, нашими невинными детьми". Украинец записал это обращение на фоне очередных российских обстрелов.

Отметим, что 39-летний футболист является уроженцем Хабаровска в России. Позже он также жил в Курске, а в 1999 году переехал жить в Украину, где начал свою футбольную карьеру. Он играл за разные команды киевского Динамо, Металлурга, Хмельницкого и Днепра. Выступал за московский Локомотив и Анжи из Махачкалы.

Он также играл в составе сборных Украины U-17, U-20, U-21 и основную команду.

В первые дни полномасштабного вторжения Александр ушел в территориальную оборону Киева, после чего присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Он даже получил удостоверение участника боевых действий