Поворознюк попал в ДТП: известно о состоянии президента Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк попал в ДТП по дороге на матч третьего этапа Кубка Украины Пробой — Ингулец.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубок Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", — написал Александр.

Наши корреспонденты пытаются дозвониться до Поворознюка и выяснить обстоятельства аварии в местной полиции.

Напомним, 20 апреля 2021 года в офисном помещении поселка Петрово, в котором находился Александр Поворознюк, произошел взрыв. С детонировала граната, которую с собой принес один из партнеров бизнесмена. Один человек погиб

53-летний Поворознюк является генеральным директором ООО "Агрофирма Пятихатская" и владельцем футбольного клуба "Ингулец".