ЛНЗ вырвал победу над Карпатами в 4 туре УПЛ

Черкасский ЛНЗ одержал волевую победу над львовскими Карпатами в матче 4 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 2:1. Первыми отличились "львы". В середине первого тайма шикарным дальним ударом вывел Карпаты вперед Амвросий Чачуа.

Однако уже на старте второй 45-минутки Геннадий Пасич невероятным ударом с линии штрафной восстановил равновесие, а позже Мухаррем Яшари вывел черкасскую команду вперед. Больше забитых голов в матче не было.

Чемпионат Украины — УПЛ

4 тур, 26 августа

ЛНЗ (Черкассы) — Карпаты (Львов) 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - 34 Чачуа, 1:1 - 61 Пасич, 2:1 - 77 Яшари

ЛНЗ: Тиль (Олейник 83), Дайко, Салиху, Авагимян (Момо 46), Пасич, Яшари, Бессала (Наумец 90+1), Кучеренко, Путря, Муравский (к), Ноникашвили (Бойко 73).

Карпаты: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк (к), Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа (Кузик 75), Очеретько (Шах 65), Занетти (Клименко 57), Подлепенец (Костенко 75), Игорь (Устименко 65).

Предупреждение: Бессала 45+2, Кучеренко 60, Тиль 70, Яшари 88 — ...

В настоящее время ЛНЗ поднялся на второе место в таблице УПЛ, имея в активе 9 очков. Львовяне расположились на десятом месте с 4 баллами.

Напомним, сегодня уже состоялся матч между Левым берегом и Черноморцем. Дебютант УПЛ сумел одержать свою первую победу в элитном дивизионе.