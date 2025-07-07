16-летний талант из Мексики побил рекорд Пеле и Ямаля

Полузащитник Хильберто Мора стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в старте на финал международного турнира среди взрослых.

Об этом пишет журналист Yeudiel Pacheco.

Напомним, что США проиграли Мексике в домашнем финале Золотого кубка КОНККАФ 2025. Этот поединок вошел в историю благодаря Хильберто Мора из сборной Мексики.

Он в 16 лет и 265 дней стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в старте на решающую игру крупного международного турнира среди взрослых. В финальном матче юный талант провел 75 минут на поле.

Таким образом он превзошел рекорды Ламина Ямала (17 лет в финале Евро-2024) и Пеле, которому было 17 лет и 249 дней во время финала ЧМ-1958.

Ранее Криштиану Роналду призвал не оказывать слишком высокого давления на Ламина Ямала.