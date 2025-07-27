В Грузии сожгли флаг России и разбудили взрывами российскую сборную перед матчем ЧМ

В Тбилиси, Грузия, возле Олимпийского дворца спорта проходят протесты относительно участия сборной России по фехтованию на чемпионате мира.

Об этом сообщает Главком.

В частности, люди вышли на улицы с плакатами "Они фехтуют в Тбилиси – и убивают в Украине", "Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне", "Белый флаг у России должен быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке" и "Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк – а завтра будут "грады".

Последняя надпись касается инцидента, произошедшего сегодня, 27 июля, около 4 утра. Под окнами отеля, где размещены российские спортсмены, прогремели взрывы фейерверков. Также активисты сожгли российский флаг.

🇬🇪«Росіяни, вам тут не раді!»: у Грузії збірну Росії з фехтування розбудили вибухами о 4 ранку перед матчем чемпіонату світу pic.twitter.com/dw3xnUokPV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2025

Напомним, чемпионат мира-2025 будет продолжаться до 30 июля. К турниру допустили большое количество российских и белорусских "нейтральных" спортсменов.

Среди них есть Софья Великая – майор российской армии, Яна Егорян – лейтенант и кавалер ордена "Укрепление боевого содружества" от МО РФ и Ольга Никитина – прапорщик террористической армии.

Ранее украинка Влада Харькова впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира, триумфовав в одиночном турнире шпажисток.

Также награду для Украины гарантировали Никита Кошман, который стал полуфиналистом одиночного турнира шпажистов, и Алина Комащук, которая вышла в полуфинал одиночного турнира саблисток.